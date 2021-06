La 21e journée de Ligue 1, jouée ce week-end, a vu Teungueth FC consolider son leadership, grâce à sa victoire (0-2) face à Dakar Sacré-Cœur. Par contre, Niary Tally et l’US Gorée s’enfoncent davantage dans la zone de relégation.

Teungueth FC poursuit sa course solitaire en tête du classement du championnat. Le club de Rufisque a consolidé son leadership, avec cinq points d’avance sur son dauphin, grâce à sa victoire (0-2), ce dimanche, sur la pelouse de Dakar Sacré-Cœur, en match comptant pour la 21e journée de Ligue 1. Après la correction (4-0) infligée à l’AS Douanes, la journée précédente, TFC enchaine une deuxième victoire de suite.

Les Rufisquois ont ouvert le score en seconde période grâce à Malickou Ndoye (60e) sur penalty. Le capitaine de Teungueth FC a d’ailleurs été désigné Homme du match. Le but de la victoire a été inscrit quatre minute plus tard par Gibril Sillah (64e), qui compte désormais trois réalisations, loin du meilleur buteur actuel, Mahfou Kandé. L’attaquant du Casa Sport (5e, 30 pts) en a plantés 10. Mais il est resté aphone ce week-end, car son équipe a concédé le nul vierge à domicile face au Cneps Excellence de Thiès (11e, 22 pts).

L’AS Pikine et GF restent au contact

Pendant que Teungueth FC s’imposait au stade Amadou Barry contre Dakar Sacré-Cœur, ses poursuivants faisaient pareil. Son dauphin, l’AS Pikine (2e, 39 pts) a dominé Niary Tally (13e, 16 pts), au stade Alassane Djigo. Les Pikinois restent au contact du TFC, avec cinq points de retard. Avec un match en moins (contre Cneps Excellence pour la 20e journée), ils ont l’occasion de réduire considérablement l’écart avec l’actuel leader.

Pour sa part, Génération Foot, qui occupe la dernière marche du podium, a également accueilli et battu Mbour Petite Côte (12e, 19 pts) sur le score de deux buts à un. Les Grenats ont ouvert le score dès la 14e mn, par leur capitaine Jean-Louis Barthélémy Diouf (6e but de la saison), qui revient à quatre longueurs du meilleur buteur. Les visiteurs ont réussi à remettre les pendules à l’heure, de retour des vestiaires (56e) grâce à Abdoulaye Faty. Ibou Sané va redonner l’avantage (2-1) à l’Académie de Déni Birame Ndao dans les arrêts de jeu (90e +2). Génération Foot (3e, 38 pts) talonne l’AS Pikine et pointe à six unités du leader.

Les équipes du podium sont également sous la menace de l’Académie de Saly qui n’a que deux points de retard. A cas de faux-pas de celles-ci à la prochaine journée, les Académiciens pourraient chiper l’une des deux places du podium.

En attendant, Diambars (4e, 36 pts) poursuit sa série d’invincibilité (9 matches sans défaite). Mieux, les hommes de Mbaye Badji ont enchainé, ce dimanche, une seconde victoire de rang, en s’imposant (0-2) face à l’US Gorée.

NGB et l’US Gorée en difficulté

Le championnat de Ligue 1 se rapproche de plus en plus de la fin et les choses vont de mal-en-pis pour les deux équipes de la zone rouge. Après un léger mieux, il y a deux journées, Niary Tally (13e, 16 pts) et l’US Gorée (14e, 15 pts) retombent dans leurs travers. Le club de Niary Tally - Grand Dakar - Biscuiterie (NGB) a concédé une deuxième défaite consécutive, dimanche dernier, sur la pelouse de l’AS Pikine (2-0).

Pour leur part, les Insulaires ont rechuté à domicile, lors de la réception de Diambars (0-2). Chaque match, lors des cinq prochaines journées, s’annoncera décisif pour ces deux clubs, qui n’ont plus droit à l’erreur.

La situation n’est pas également reluisante pour l’AS Douanes (7e, 25 pts). Même si leur avenir en Ligue 1 n’est pas aussi menacé, les Gabelous n’arrivent toujours pas à sortir de la disette (11 matches sans victoire, 5 défaites et 6 nuls). A cause de la longue série de mauvais résultats, le coach Joseph Senghor a été débarqué. Il est remplacé par Diène Faye qui a démarré son aventure sur le banc douanier par un revers (2-1) sur le terrain du Ndiambour de Louga (9e, 23 pts). Cette victoire permet aux Lougatois de s’éloigner davantage de la zone de relégation.

Résultats Casa Sport - Cneps Excellence 0-0 Stade de Mbour - Jaraaf 2-1 US Gorée - Diambars 0-2 AS Pikine - Niary Tally 1-0 Dakar Sacré-Cœur - Teungueth FC 0-2 Ndiambour - AS Douanes 2-1 Génération Foot - Mbour Petite Côte 2-1

LOUIS GEORGES DIATTA