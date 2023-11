Modou Lo a confirmé sa suprématie, hier soir, en signant un 21e succès et en infligeant à Ama Baldé sa troisième défaite. Après quatre ans sans nouer son ‘’nguimb’’, le Parcellois a retrouvé l'arène avec une victoire sans contestation et conserve en même temps sa couronne.

Vivacité, bagarre, lutte pure. Malgré ses quatre ans de disette, Modou Lô n'a rien perdu de tout cela. Ce dimanche, le leader de Rock Énergie a revisité toute sa panoplie pour noyer Ama Baldé dans ‘’Lô’’, en moins d'une minute. Un Modou sans aucun talisman apparent a fait face à Ama Baldé. Les deux lutteurs sont tout de suite entrés dans le vif du sujet. Pas de round d'observation, chacun semblait vouloir en finir le plus rapidement possible pour aller célébrer la victoire avec ses supporters.

C'est le Pikinois qui ouvre les hostilités, en lançant un premier coup qui n'atteint pas son adversaire. La réplique de Modou fut aussi vive et puissante. Le Parcellois, en enchaînant les gauches et les droites, réussit à prendre l'ascendant à ce moment du combat. Après cette bagarre éclaire, mais intense, les deux athlètes en sont venus au corps à corps. Ama Baldé essaye d'abord de faire parler sa puissance dans un premier temps pour plier XLo sans grand résultat. Physiquement, le Roi des arènes ne manquait pas de répondant aussi. Mais le fils de feu Falaye Baldé ne lâche pas l'affaire et continue son action avec un "mbott", éludé de justesse par Kharagne Lo.

Cependant, avec beaucoup plus de célérité que son adversaire, le King réussit à prendre son vis-à-vis par-derrière. Là commence un long supplice pour Ama.

Les 23 coups de grâce

Modou Lo ne laissa plus cet avantage et a fait mal à son adversaire durant les secondes qui ont suivi. Très mal-en-point, Ama a subi une vingtaine de coups au visage. Le Pikinois a feint une résistance dans un premier temps, mais la précision et la brutalité de la main droite de XLo a fini par avoir raison d’Ama qui a finalement cédé. Son genou gauche touche le sol et selle sa défaite.

Mais tout allait être scruté au niveau de la Var mise en place par les organisateurs du combat royal. L’arbitre arrête la rencontre, discute avec ses collègues et finit par recourir à la vidéo. Après avoir analysé les images, le juge décide finalement d’attribuer la victoire à Modou Lo, pour un triomphe par ‘’quatre appuis’’ sur Ama Baldé.

À 37 ans, Mod’Lo confirme tout son talent et reste le Roi des arènes. Pour Ama Baldé, c’est forcément une grosse déception, lui qui lorgnait le trône de la bête noire de Pikine.

Pour l'heure, la réaction officielle du Roi pourrait attendre, mais le président de l'écurie lui, a bien voulu revenir sur cette 21e victoire de son protégé. ‘’Modou Lô est exceptionnel. Il a travaillé la vivacité, la rapidité et la force. Ama Baldé a chuté non seulement par quatre appuis, mais a aussi touché le sol avec sa poitrine. Xaragne Lô est une légende de l’arène. Il nous a tout donné et vraiment nous sommes très heureux. Le monde entier nous donnait perdant, mais grâce à Dieu et à tous les Parcellois, la victoire est la nôtre’’, commente Khadim Gadiaga, dirigeant de Rock Énergie sur la TFM.

Modou Lo, bourreau des Pikinois

Avec cette nouvelle victoire de prestige, Modou Lo confirme un peu plus sa suprématie sur l'arène. Mais le leader de Rock Énergie semble avoir comme proie de prédilection les lutteurs de Pikine.

En effet, le leader de Rock Énergie a signé hier dimanche une troisième victoire de rang face un champion de cette banlieue dakaroise, après Eumeu Sène par deux fois. Peut-être que Boy Niang 2, un autre ressortissant de Pikine, son futur challenger, pourrait mettre fin à l'hégémonie de Modou Lo... Toutefois, en dehors du fils de De Gaulle, le nombre d'adversaires possibles pour le Parcellois semble de plus en plus s'amenuiser.

En sus de la revanche qu'il pourrait accorder à Eumeu Sène ou de celle face à son principal bourreau Balla Gaye 2, le Roi incontesté n'a quasiment plus que Tapha Tine dans le cercle restreint des VIP. Mais la bande à Siteu, Sa Thiès et Reug Reug arrive juste derrière. Ces derniers pourraient être les prochains à venir contester le trône du Roi.

MAMADOU DIOP