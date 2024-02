’’Recueil de discours à l’ONU’’ est l’un des deux ouvrages de Mankeur Ndiaye présentés au public, samedi dernier. Il offre, d'après l'auteur, la possibilité de mieux comprendre la diplomatie sénégalaise au sein de cette organisation internationale.

Ancien ministre des Affaires étrangères et actuel conseiller spécial du chef de l’État, Mankeur Ndiaye a présenté, le samedi dernier, deux nouveaux ouvrages : ‘’De l’influence de la Perestroïka sur les relations internationales’’ et ‘’Recueil de discours à l’ONU’’. Ce deuxième livre, publié par les éditions Panafrika, Silex et Nouvelles du Sud, est préfacé par Moustapha Niasse, également ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Cette nouvelle publication de 238 pages s'inscrit dans la lignée des précédentes, à travers lesquelles Mankeur Ndiaye partage les grandes questions qui ont marqué son exercice à des postes de haute responsabilité qui lui ont été confiés.

L’auteur explique que l’idée de cet ouvrage vient d’un ‘’ami’’ camerounais qui ‘’fait la chasse’’ des discours de tous les anciens ministres des Affaires étrangères pour leur proposer de faire le recueil de leurs discours. ‘’Il m’a poursuivi pendant deux ans, sans relâche. Il a fait un travail de recherche’’, a-t-il fait savoir.

Ce livre offre la possibilité de mieux comprendre la diplomatie sénégalaise au sein des Nations Unies. ‘’Je pensais qu’il nous fallait de plus en plus de repères et les Nations Unies, c’est le lieu où s’harmonisent les efforts du monde à travers les discours des chefs d’État ou de leurs représentants, et moi aussi j’en ai fait’’, a estimé Mankeur Ndiaye.

L’ouvrage peut être scindé en deux parties. C’est une compilation de discours que M. Ndiaye a prononcés en qualité de ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, d’octobre 2012 à septembre 2017, puis de représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca), de 2019 à mars 2022.

L’ambassadeur Pierre Faye a présenté le livre. Selon lui, le contexte international dans lequel ces discours ont été prononcés et les enseignements qu’ils recèlent, atteste de la ‘’pertinence’’ des choix de politique étrangère du Sénégal. ‘’Dans un monde de plus en plus marqué par l’incertitude, cette publication contribue au renforcement de notre mémoire institutionnelle, gage d’une prise de conscience de la sacralité de l’héritage construit au prix d’énormes sacrifices par nos aînés, de l’ampleur de la responsabilité qui incombe aux générations actuelles et de l’impérieuse nécessité de transmettre, en le renforçant, ce legs à celles futures’’, a salué Pierre Faye.

‘’Au regard de l’étendue et de l’acuité des questions évoquées, ce recueil de discours constitue un témoignage éloquent de la vitalité de la diplomatie sénégalaise dans le cénacle le plus achevé du multilatéralisme : je veux nommer les Nations Unies’’, a-t-il ajouté.

En effet, son champ d’intervention couvre diverses problématiques, comme la situation au Moyen-Orient, la coopération entre les Nations Unies et les organisations régionales, la non-prolifération et le désarmement nucléaires, les armes de destruction massive ou l’agenda Femmes-Paix-Sécurité.

De plus, Pierre Faye estime que ce recueil de discours permet de situer la position du Sénégal sur nombre de questions émergentes telles que les combattants terroristes étrangers, les liens entre terrorisme et criminalité, les opérations de maintien de la paix (OMP) dans le contexte des menaces asymétriques, la pérennisation de la paix, le développement durable, mais surtout l’initiative sénégalaise Eau-Paix-Sécurité.

En cela, poursuit M. Faye, il renseigne sur la vocation fortement multilatérale de la politique étrangère du Sénégal, adossée qu’elle est aux trois piliers qui fondent l’épine dorsale de l’Organisation des Nations Unies, à savoir : Paix-Sécurité, Développement et Droits de l’homme. ‘’La relecture des discours de monsieur Mankeur Ndiaye, en qualité de ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, met ainsi en lumière la pertinence de la vision et la cohérence de la démarche de l’action diplomatique de notre pays dans un contexte de profonde réflexion sur l’avenir d’importants mécanismes du système de sécurité collective onusien, à l’instar des OMP ou de l’architecture de consolidation de la paix’’, a apprécié l’ambassadeur.

À titre illustratif, il a relevé la contribution à la promotion de l’hydro-diplomatie à un moment où la prévention des conflits et l’accès aux ressources en eaux transfrontalières se posaient avec acuité.

‘’Cette hydro-diplomatie dont le président de la République, Macky Sall, s’est fait le chantre sur la scène internationale, fort de l’expérience enrichissante de l’OMVS, mais aussi de l’OMVG, a trouvé un écho retentissant sous votre magistère à la tête de notre département, particulièrement durant la présidence sénégalaise du Conseil de sécurité des Nations Unies, en novembre 2016’’, a soutenu Pierre Faye.

À ses yeux, cette publication rappelle aussi le leadership du Sénégal dans l’élaboration et l’adoption de la résolution 2320 (2016) du Conseil de sécurité qui a lancé le processus ayant conduit à l’approbation de la clé de répartition entre l’ONU et l’UA pour la résolution de la lancinante question du financement des opérations de paix de l’Union africaine (UA).

L’UA s’étant déjà engagée à couvrir 25 % du coût de ses opérations, l’objectif était, d'après Pierre Faye, d’amener le Conseil de sécurité à accepter que les 75 % restants proviennent du budget des OMP de l’ONU. Ce recueil nous replonge aussi dans le contexte de mise en œuvre du mandat des OMP, avec ce que cela pose comme exigences.

En effet, pour M. Faye, le passage des différentes interventions de Mankeur Ndiaye, en qualité de représentant spécial du secrétaire général de l’ONU en Centrafrique et chef de la Minusca, atteste de l’intérêt de maintenir une saine collaboration entre les OMP et les pays hôtes, de renforcer les consultations avec les pays voisins et les organisations sous-régionales ainsi que d’engager constamment les pays contributeurs de troupes à accroître les capacités opérationnelles de leurs contingents, ceci dans des circonstances souvent difficiles, comme ce fut le cas lors de la pandémie de Covid-19. Ce recueil de discours revient également sur les processus internes visant à maintenir la paix en Centrafrique, à l’instar du dialogue républicain, de la décentralisation, de la justice transitionnelle ou encore de la tenue des élections.

Selon Pierre Faye, vu sous le prisme du maintien de la paix, il permet de relever les trois postures du dialogue triangulaire au nom desquelles Mankeur Ndiaye est souvent intervenu devant le Conseil de sécurité : d’abord, la posture de membre du Conseil de sécurité qui confère la prérogative de contribuer à la définition du mandat des OMP. Ensuite, celle de représentant d’un pays contributeur de troupes, amené à assurer la cohérence entre le concept stratégique et les aspects opérationnels. Et enfin, celle de chef d’une OMP sur qui repose la responsabilité de mettre en œuvre, avec l’efficacité requise, le mandat défini par le Conseil de sécurité.

BABACAR SY SEYE