Tombeur du Borussia Dortmund (2-1, 2-1), Manchester City retrouvera le Paris Saint-Germain lors des demi-finales de la Ligue des Champions. Un choc qu'est impatient de disputer l'ailier Riyad Mahrez (30 ans, 9 matchs et 1 but en LdC cette saison).

"C'est très bien pour moi. C'est spécial parce que je suis de Paris. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, donc ce sera spécial. Je suis très content de jouer contre cette équipe, ça sera un très grand match, s'est félicité l'Algérien après la partie.

On a aussi beaucoup de rendez-vous avant, avec la demi-finale de FA Cup (Chelsea) et la finale de Carabao Cup (Tottenham). Après, on aura le temps de penser à ce match et de se concentrer dessus." Rendez-vous les 27 avril et 4 mai prochains.