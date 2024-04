Manque d’eau à Ngodiba

Le Réseau sénégalais pour la justice de l’eau accuse la gendarmerie et Flex’eau de priver d’eau les populations de Ngodiba, dans la région de Kaffrine. ‘’Aujourd'hui, nous assistons à une nouvelle violation flagrante des Droits de l'homme : Flex'eau, compagnie délégataire de service public, en collaboration avec la gendarmerie nationale, a coupé l'accès à l'eau dans le village de Ngodiba, à Kaffrine. Cette action, exécutée avec froideur et sans considération pour les conséquences désastreuses, illustre la collusion entre les intérêts privés et l'appareil répressif de l'État pour opprimer les plus vulnérables. Les habitants de Ngodiba sont sacrifiés sur l'autel du profit, contraints de subir une pénurie d'eau qui met en péril leur santé, leur hygiène et leur dignité’’, accuse le Réseau sénégalais pour la justice de l’eau.

Également, il ‘’dénonce avec véhémence cette tyrannie déguisée en délégation de service public. L'eau, bien commun de l'humanité, est détournée de son essence même : elle devient une arme de contrôle, de domination et d'exploitation. La privatisation de l'eau, sous couvert de modernisation, est en réalité une marchandisation de la vie elle-même où le droit à l'eau devient un privilège réservé à ceux qui peuvent se le permettre’’.

Face à ces ‘’écarts’’, le réseau ‘’appelle à la résistance, à la solidarité et à la mobilisation. Nous exigeons le rétablissement immédiat de l'accès à l'eau dans le village de Ngodiba et la fin de cette répression orchestrée par Flex'eau et ses complices. Nous proclamons notre engagement à lutter sans relâche jusqu'à ce que chaque Sénégalais, sans exception, puisse jouir pleinement de son droit à l'eau, sans entrave ni exploitation. Le Réseau pour la justice de l'eau se tient aux côtés des habitants de Ngodiba dans leur lutte pour la dignité, la justice et la liberté. Nous appelons chaque citoyen conscient à se joindre à nous dans cette bataille cruciale pour l'avenir de notre société et de notre planète’’.