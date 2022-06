Entamés depuis 2006, les travaux de construction du pont de Hilèle ont repris le 26 août 2021. Abandonné depuis 14 ans, le pont, qui est stratégique pour les habitants des communes de Kolda et de Dioulacolon, sera réceptionné dans la première quinzaine du mois de juillet 2022. L’annonce a été faite par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, à l’occasion de la cérémonie de lancement des travaux de bitumage des axes Kolda - Pata et Kolda –Salikégné, le 23 juin dernier.

Dès le 15 juillet prochain, les usagers pourront circuler sur le pont de Hilèle. Cette nouvelle structure est dotée d’un trottoir pour les piétons et les cyclistes et d’une dalle en béton qui offre une surface de roulement plus sécuritaire aux usagers de la route. Selon Mansour Faye, cette nouvelle construction témoigne de l’importance qu’accorde le gouvernement aux infrastructures de la région, qu’il veut durables et sécuritaires.

‘’Les gens de Kolda et leurs visiteurs ont maintenant accès à un pont moderne qui favorise les déplacements des cyclistes et des piétons, de même que ceux des automobilistes et des camionneurs’’, s’est-il félicité. ‘’L’État travaille pour les populations. S’il en était encore besoin, voilà la preuve avec ce pont de Hilèle, actuellement en construction dans la périphérie de Kolda, sur le fleuve Casamance. Il va être ouvert à la circulation le 15 juillet prochain. Pour rappel, cette infrastructure faisait partie des réalisations prévues dans le cadre du programme Indépendance 2006’’, a-t-il ajouté.

‘’Mais après une attente de 14 ans, ce pont, qui devait permettre la continuité territoriale entre Hilèle et le village de Faraba et faciliter par la même occasion la mobilité des personnes sur cet axe stratégique, va être enfin ouvert. Des jeunes ont dû se mobiliser avec l’appui de bonnes volontés, pour réaliser un ponton au niveau de ce chantier afin de soulager les populations qui ont longtemps souffert de l’enclavement et des cas de noyade devenus récurrents sur ce lieu’’.

L’ouverture de ce pont permettra aux populations d’avoir un accès direct à la région de Kolda, pour absorber les flux commerciaux. Toutes leurs souffrances seront bientôt de vieux mauvais souvenirs, si le délai annoncé par Mansour Faye est respecté.

NFALY MANSALY