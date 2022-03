La structure Afrik'Consult, label de production et de diffusion des cultures d’Afrique et de ses diasporas pour la promotion de la diversité, produit avec Indalo de Marseille, l'Orchestre national du Sénégal, plusieurs partenaires institutionnels et professionnels et artistes sénégalais le projet «Marseille en Afrique».

Cette initiative est une "invitation à l’ouverture au monde, un voyage musical fait de rencontres et de création artistique, mais aussi une conscience sur les brassages et métissages entre la ville de Marseille et l'Afrique", renseigne Afrik'Consulting dans un communiqué de presse. Une résidence se déroulera, à cet effet, dans les studios de l'Orchestre national du Sénégal, du 14 au 20 mars 2022, dans les espaces de la Maison de la Culture Douta Seck et au Centre Culturel Blaise Senghor.

En sus de l'Orchestre national du Sénégal, le groupe Afro Rumba Club (France, Cuba, Espagne, Burkina Faso), les WOP D'Afrique (Côte d'Ivoire, Bénin, Tchad, Sénégal, Congo), plusieurs autres artistes du Sénégal, pour ne citer qu'eux, prendront part à cette résidence. La résidence prépare, en même temps, le spectacle (Le Grand Bal Afro Rumba Club) dans le cadre du "Festival Marseille Jazz des cinq continents en juillet 2022 à Marseille".

Ce sera l'occasion aussi de lancer les "Real books" sur l'écriture des partitions des standards de la musique sénégalaise et africaine portés par les musiciens de l'orchestre national et marseillais. Plusieurs spectacles de restitution sont prévus à la Maison de la culture Douta Seck, le jeudi 17 mars. Une prestigieuse soirée de présentation de cette création musicale se tiendra au Théâtre national Daniel Sorano, le vendredi 18 mars à partir de 20h, avec en lever de rideau, l'atelier musical du Théâtre national Daniel Sorano. Et le lendemain, un remake est prévu au Centre culturel Blaise Senghor.