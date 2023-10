Le ministre des Sports, Lat Diop, a invité, mardi, à Dakar, l’équipe nationale de football du Sénégal des moins de 17 ans, à faire preuve de détermination et de combativité pour représenter dignement le Sénégal et l’Afrique à la Coupe du monde de la catégorie en Indonésie (10 novembre-2 décembre). ‘’Au-delà des attentes du peuple sénégalais, vous avez aussi l’insigne honneur de représenter le continent africain’’, a lancé le nouveau ministre des Sports lors de la cérémonie de remise du drapeau national aux Lionceaux en partance pour l’Indonésie, où ils vont prendre part au Mondial des moins de 17 ans, édition 2023.

‘’Après les forts moments de bonheur que vous nous avez donnés durant la dernière édition de la Coupe d’Afrique des nations, nous attendons de vous que vous abordiez cette Coupe du monde avec beaucoup de détermination, d’engagement et de combativité pour porter haut le drapeau national’’, a-t-il dit. L’équipe nationale de football du Sénégal des moins de 17 ans, en plus de ses devoirs ‘’vis-à-vis du peuple sénégalais’’, porte ‘’les attentes du continent africain, ce qui constitue un honneur surtout dans un contexte marqué par les brillants résultats de notre pays dans les différentes compétitions africaines où nous avons obtenu cinq trophées’’, a-t-il dit. Lat Diop a invité les Lionceaux à ‘’défendre dignement’’ ce statut qui selon lui fait la fierté du Sénégal.

‘’Pour ce faire, il vous faudra respecter strictement les consignes de vos encadreurs, avoir un comportement exemplaire et faire preuve de solidarité. Ne ménagez aucun effort, armez-vous de courage pour venir à bout de tous les adversaires que vous aurez à croiser’’, a-t-il lancé. Lat Diop a réitéré les félicitations des autorités sénégalaises à l’endroit de la Fédération sénégalaise de football (FSF) pour ‘’les nombreux efforts réalisés en vue de développer le football de la petite catégorie.’’ ‘’Je réitère l’engagement du gouvernement à ne ménager aucun effort pour que la participation des Lions à la Can 2023 en Côte d’Ivoire, prévue du 13 janvier au 11 février, se passe dans de bonnes conditions, afin de permettre à l’équipe de rempiler pour un deuxième sacre’’, a-t-il déclaré. Les Lionceaux vont évoluer dans la poule D de la Coupe du monde des moins de 17 ans, en compagnie du Japon, de la Pologne et de l’Argentine.

