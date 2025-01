Hier, face à la presse, l’artiste suisso-sénégalaise Eva Liza Ciss a tenu à aborder les points clés de sa musique, mais a également dévoilé son nouveau tube ‘’Kima Done’’. Une chanson qui célèbre ses appartenances africaines et sénégalaises. Selon l’artiste, le morceau, reflet de son parcours personnel, est avant tout une façon de se reconnecter à ses racines.

L’artiste Eva Liza Ciss a récemment marqué les esprits par sa prestation époustouflante lors du ‘’Grand Bal’’ 2025, au cours duquel elle a partagé la scène avec l’icône musicale sénégalaise Youssou Ndour. Une performance qui a consolidé sa place parmi les figures montantes de la scène musicale sénégalaise et internationale. Elle s’est également distinguée en assurant avec brio la première de Dakar Inside Festival qui s’est tenu en décembre dernier au Grand-Théâtre de Dakar. Cet événement a été marqué par la présence d’artistes de renom tels que Dadju et Tayc.

Pour Éva, chanter au côté de Youssou Ndour était une expérience inédite : ‘’C'était incroyable. Je n’ai jamais vu autant de personnes de ma vie. Et aussi, chanter à côté d'une légende, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de mots qui puissent décrire ce que j'ai ressenti. Parce que c'était juste une chance que je n'oublierai jamais’’, a-t-elle dit.

Cependant, il faut reconnaître que l’artiste est aimée par le peuple sénégalais, bien qu’elle ait grandi à Genève. Éva se fait appeler ‘’la Rihanna du Sénégal’’. Elle voudrait, de ce fait, se reconnecter à ses origines sénégalaises. Pour revenir chez elle, elle choisit d’y dévoiler son dernier tube ‘’Kima Done’’.

‘’Je suis là au Sénégal parce que j'ai sorti une chanson qui justement revendique mes origines sénégalaises et le fait que j'ai habité en Suisse toute ma vie’’. Elle a donc décidé de faire cette chanson afin de pouvoir chanter au Sénégal et de partager cette passion qu’elle a pour le chant.

En outre, la thématique dans sa chanson est tout simplement un clin d’œil à ses origines. Parler de son métissage, de sa personnalité et d’où elle vient. ‘’C'est très important pour moi, parce que j'ai grandi dans un milieu qui était suisse et donc, je n’ai pas souvent été entourée de Sénégalais. Ma famille est en Suisse, mais j'aurais voulu avoir plus de culture sénégalaise dans mon entourage’’, souligne-t-elle. Cette chanson est, pour elle, une façon de se reconnecter à ses racines.

Inspirée par des artistes comme Mia Guissé et Wally Seck, E. L. C. confie qu’elle aime beaucoup leur style et qu’elle aimerait mélanger le côté traditionnel à la pop, ‘’ce que j'aimerais faire, puisque j'ai grandi avec des influences anglophones, francophones et beaucoup un mélange de cultures, vu mon métissage et que j'ai aussi grandi dans une école internationale. La musique, je la vois un peu comme beaucoup de choses que j'aime mélanger. Puisque j'ai grandi à Genève, je ne ferais pas seulement de la musique traditionnelle, mais par contre, j'aimerais beaucoup la mélanger avec de la pop’’.

La part de ses origines sénégalaises dans ses créations

Éva a souligné que dans ses chansons, elle crée un univers visuel qui renvoie à la perception de ses origines. Un mélange de symboles culturels qui raconte une partie de son histoire, à la croisée de ses racines et de ses inspirations. ¨Dans mes créations, surtout dans mon vidéoclip ‘Kima Done’, il y a de l'intelligence artificielle dans la vidéo. Et dans le background, on va voir un désert, des montagnes, des baobabs. En fait, je voulais vraiment, par exemple, qu'il y ait le lac Rose, des éléments un peu imaginaires, de ce qu'est mon métissage par rapport à moi’’.

De plus, l’artiste de 22 ans est aussi engagé dans le social. Elle a fait un don au lycée d'excellence Mariama Ba de Gorée. ‘’En préparation de mon voyage ici, j'ai beaucoup parlé à Binta, avec qui je travaille ici pour la promotion, qui m'a parlé de la précarité menstruelle. Une chose que je n'ai pas eu à vivre en grandissant. Ça m'a beaucoup touchée, parce que je ne savais pas que ça se liait et que ça menait à l'hygiène menstruelle’’.

Pour elle, cette précarité atteint l'épanouissement de la femme et elle pense qu'une femme devrait avoir accès à tout, pour la santé surtout. ‘’Ce don que j'ai fait avec mes parents pour le lycée, c'est pour toutes les filles qui ont besoin ou pas de serviettes, peu importe leur contexte socioéconomique. C'était important d'en parler’’. Pour Éva, ce fut une expérience incroyable et touchante.

Ainsi, elle a confié que son ambition est de non seulement conquérir le monde, mais également de promouvoir la musique sénégalaise en Suisse, car, d’après elle, ‘’elle n’est pas assez connue. Il va falloir qu'on fasse ça ensemble. Hormis Youssou Ndour, il n’y a pas beaucoup d'artistes connus en Suisse’’.

THECIA P. NYOMBA EKOMIE