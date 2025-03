The Economist Intelligence Unit a publié le classement des pays africains les plus démocratiques en 2024. Notre pays se classe 8e avec un régime hybride, derrière Maurice, le Botswana, le Cap-Vert, l’Afrique du Sud, la Namibie, le Ghana et le Lesotho.

L’Indice de la démocratie dans le monde a été publié le jeudi 27 février par The Economist Intelligence Unit (EIU). Selon le document, l’indice EIU considère qu’en 2024, l’Afrique ne comptait qu’une seule "pleine démocratie" et six "démocraties imparfaites", tandis que 27 pays du continent sont gouvernés par des régimes "autoritaires".

Ce "Democracy Index 2024", qui ne classe toutefois pas les Seychelles, le Soudan du Sud, la Somalie et Sao Tomé-et-Principe, base son évaluation sur plusieurs critères regroupés en cinq grandes catégories : le processus électoral et le pluralisme politique, la participation politique, la culture politique, les libertés civiles et le fonctionnement du gouvernement. Les 167 pays et territoires étudiés sont notés sur une échelle allant de 0 (dictature absolue) à 10 (démocratie parfaite) et classés en quatre types de gouvernance : "Pleine démocratie", "Démocratie imparfaite", "Régime hybride" (à mi-chemin entre autoritaire et démocratique) et "Régime autoritaire".

La République mauricienne, qui affiche un score de 8,23 points, est la 20e démocratie mondiale, suivie du Botswana (35e mondial), du Cap-Vert (37e mondial), de l’Afrique du Sud (43e), de la Namibie (58e), du Ghana (65e), du Lesotho (70e), du Sénégal (74e), du Malawi (76e) et de la Zambie (77e), qui ferme le top 10 africain. Maurice est la seule pleine démocratie, les six pays suivants étant considérés comme des démocraties imparfaites.

Par ailleurs, 16 pays sont gouvernés par des régimes hybrides et 27 figurent dans la catégorie des régimes autoritaires. À l’échelle mondiale, la Norvège se classe 1re avec un score de 9,81 points, la rapprochant de la démocratie parfaite. Suivent la Nouvelle-Zélande (9,61 points), la Suède (9,39 points), l’Islande (9,38 points) et la Suisse (9,32 points).

Notre pays occupe, au plan africain, la 8e place, avec un régime hybride. Ce dernier est légitimé par des élections libres et équitables, mais ne change pas les politiques, les motivations et les objectifs de l'État. Le concept est également lié à la semi-démocratie ou à l'anocratie.

Globalement, l'Afrique subsaharienne a affiché une légère régression dans ce domaine en 2024, avec un score moyen en baisse de 0,04 point pour s’établir à 4 points. Aucun coup d'État n'a été enregistré dans la région au cours de l’année, mais les pouvoirs militaires se sont consolidés dans plusieurs pays où des juntes ont pris les rênes au cours des dernières années, comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso.

Le nombre de pays considérés comme des démocraties (pleines ou imparfaites) a diminué de trois dans le monde par rapport à 2023, pour s’établir à 71 pays, tandis que 60 sont désormais classés comme autoritaires, soit un de plus qu’en 2023 (et 8 de plus qu'en 2014).

Ainsi, une petite proportion de seulement 6,6 % de la population mondiale vit en démocratie, tandis que plus d'un tiers (39,2 %) vit sous un régime autoritaire.

Le score global moyen de l'ensemble des pays et territoires étudiés dans le monde s'est établi à 5,17 points sur une échelle de 10, contre 5,23 points en 2023. Il convient de noter que c’est son plus bas niveau depuis la première édition de l’indice EIU de la démocratie publiée en 2006.

CHEIKH THIAM