En l’absence de matches européens, la Premier League a disputé sa 27e journée. Idrissa Gana Gueye et Pape Matar Sarr étaient de la partie, ce mercredi 26 février.

Pour son 200e match sous le maillot d’Everton, Idrissa Gana Gueye a obtenu un match nul contre Brentford. Les Toffees enchaînent un sixième match sans défaite en Premier League. Malgré l’absence de longue durée sur blessure de l’un de leurs meilleurs joueurs offensifs, Iliman Ndiaye, les hommes de David Moyes continuent leur montée au classement. Ce mercredi 26 février, ils se sont déplacés chez les Bees de Brentford (11e) dans le cadre de la 27e journée de Premier League. Après le match nul concédé contre Manchester United lors de la précédente journée, Gana Gueye et ses partenaires ont tenté d’arracher un résultat positif contre les hommes de Thomas Frank.

Un point arraché pour les Toffees

Titulaire une nouvelle fois aux côtés de James Garner, l’international sénégalais de 35 ans est chargé de contrôler l’entrejeu et de protéger sa défense. Dès le début du match, Brentford met le pied sur le ballon et dicte le tempo. La première mi-temps est à l’avantage des Bees, qui se créent le plus d’occasions (2 contre 1) et tirent davantage au but. Ils ouvrent d’ailleurs le score au bout du temps additionnel de la première manche grâce à leur buteur congolais, Yoane Wissa. Le demi-finaliste de la dernière Coupe d’Afrique des Nations avec la RDC profite d’un cafouillage dans la surface des Toffees après un tir de Bryan Mbeumo, suite à un corner tiré par Kevin Schade.

Au retour des vestiaires, Everton est revenu avec de meilleures intentions. Le club de la Mersey a multiplié les assauts sur le but de Mark Flekken, mais sans succès. Gana et ses partenaires ne sont pas parvenus à tromper la vigilance de la défense de Brentford. L’international sénégalais a été remplacé à la 75e minute par Tim Iroegbunam. Les Toffees ont égalisé deux minutes après par le biais de Jake O’Brien, qui a conclu un centre de l’international ukrainien Vitalii Mykolenko. Le score ne changera pas jusqu’à la fin du match. Everton s’éloigne davantage de la zone rouge, avec désormais quinze points d’avance sur le 18e, Ipswich.

Éternel Gana

De son côté, Idrissa Gana Gueye a rendu une nouvelle copie propre en 75 minutes de jeu. Le champion d’Afrique 2022 a récupéré six ballons, gagné 75 % de ses duels (3 sur 4) et réussi 94 % de ses passes, dont huit dans le tiers offensif et 3 passes longues sur 4.

À 35 ans, il continue de performer dans l’un des meilleurs championnats européens. Gana entre de plus en plus dans la légende d’Everton avec ce 200e match sous les couleurs du club. Meilleur tacleur du championnat cette saison avec 3,8 tacles réussis par match, Idrissa Gana Gueye montre qu’il a encore énormément à apporter au haut niveau. Le prochain match d’Everton se jouera le 8 mars contre Wolverhampton (20h GMT). Les Toffees vont tenter de poursuivre leur bonne série et de valider définitivement leur maintien.

PMS sur le banc, Tottenham chute face aux Citizens

Dans le même temps, Tottenham et Pape Matar Sarr accueillaient Manchester City de Pep Guardiola. Après avoir été éliminés en barrages de la Ligue des Champions, les Citizens ont repris du service en championnat pour tenter de terminer dans le top 4. Face à eux, les Spurs sortaient de deux victoires rassurantes contre Manchester United (1-0) et Ipswich (4-1). Désormais loin des places européennes, Pape Matar et ses partenaires n’ont plus grand-chose à jouer.

Classés en milieu de tableau, Tottenham voit ses nombreux blessés sortir petit à petit de l’infirmerie. Comme lors des deux derniers matches, le milieu international sénégalais était sur le banc au coup d’envoi, mis de côté par Ange Postecoglou. Les Spurs ont eu du mal à entrer dans le match. Très vite, Erling Haaland et ses partenaires ont dominé les débats. Le buteur norvégien a ouvert le score à la 12e minute.

Le score n’a pas changé, malgré les nombreuses tentatives des Spurs durant la deuxième période. Ils ont dominé les hommes de Guardiola, mais manqué de justesse dans le dernier geste. En plus ils sont tombés sur un Ederson en grande forme, qui a réalisé six arrêts.

L’international sénégalais est entré en jeu à la 67e minute en remplacement de Rodrigo Bentancur, mais n’est pas parvenu à changer le cours du match. Le milieu de terrain a enchaîné une troisième rencontre en tant que remplaçant, perdant progressivement sa place au profit de l’international suédois Lucas Bergvall. Les Spurs accueilleront lors de la prochaine journée les Cherries de Bournemouth, le 9 mars prochain à 14h.

Par Mamadou KANE