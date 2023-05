Il y a quelques semaines, le Rassemblement des entreprises du secteur des Tic (Restic) annonçait une plainte contre le réseau social chinois de partage de vidéos lancée en septembre 2016 par ByteDance, TikTok. Hier, dans un communiqué, il informe qu’il y a une rencontre prévue avec la Commission de protection des données personnelles (CDP) pour audition sur les motifs de la plainte contre Tik Tok.

‘’Le Restic informe l’opinion publique que dans le cadre de sa plainte contre le réseau social TikTok devant la Commission de protection des données personnelles du Sénégal, une rencontre est prévue le vendredi 2 juin au siège de la CDP sise à Dakar. Pour rappel, le Restic reproche à ByteDance, société-mère de TikTok, le non-respect par le réseau social d’origine chinoise de la législation du Sénégal sur les données personnelles, notamment les enfants et mineurs qui constituent une audience et une cible pour la société chinoise…’’

En outre, ‘’le Restic se plaint aussi du stockage de contenus d’autrui dans des serveurs situés hors du territoire sénégalais, des données qui peuvent être utilisées à d’autres fins, notamment à des fins d’espionnage. L’objectif est de contraindre TikTok à adapter ses contenus et ses algorithmes aux législations sénégalaises sur les enfants et mineurs, une protection effective des données de citoyens contre toute utilisation à des fins autres que celles pour lesquelles leurs auteurs les ont publiées’’, rappelle-t-on.

...‘’Avec un milliard d’utilisateurs, TikTok est l’une des applis qui enregistrent la plus forte croissance dans le monde. Il détient près de 32 % du marché des réseaux sociaux au Nigeria et son nombre d’utilisateurs a doublé en Afrique du Sud pour atteindre environ 10 millions. Le réseau social chinois réclame 400 000 000 de comptes en Afrique. Au Sénégal, on estime le nombre de ses abonnés actifs à plus de 3 000 000‘’, fait savoir le Restic.

Aussi, ‘’chaque jour, 200 millions d’Africains visitent TikTok (dont 90 millions de 15-24 ans). Dans le monde, le nombre d’utilisateurs actifs mensuels est de 1,2 milliard pour TikTok, dont 25 % ont entre 10 et 19 ans. C’est la quatrième marque la plus citée sur les autres réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram) tous secteurs confondus. En juillet 2021, TikTok atteint les 3 milliards de téléchargements dans le monde. En septembre 2022, TikTok annonce avoir dépassé les deux milliards de visiteurs actifs mensuels. ByteDance, la société-mère chinoise chapeautant l’appli populaire TikTok, a enregistré en 2022 plus de 80 milliards de dollars – quelque 74 milliards d’euros – de chiffre d’affaires, en hausse de plus de 30 % par rapport à celui réalisé l’année précédente’’, ajoute le Restic.