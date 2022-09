L’équipe du Sénégal poursuit son stage en vue de la rencontre amicale contre la Bolivie, samedi prochain à Orléans (17h). Aliou Cissé a déroulé, hier, la 2e journée du regroupement avec deux séances d’entrainement, la matinée et le soir, à l’annexe du stade de La Source à Orléans.

Sur sa page Twitter, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a indiqué que Boulaye Dia, Ismaïla Sarr et Moussa Niakhaté, qui n’avaient pris part à l’entrainement collectif de lundi dernier, n’ont pas encore rejoint le reste du groupe dans le travail. ‘’Pour la deuxième séance de la journée, les lions ont effectué un travail tactique. Boulaye Dia, Ismaïla Sarr et Moussa Niakhaté se sont entraînés à l’écart du groupe’’, a informé la FSF. Après Keïta Diao Baldé, suspendu pour deux mois, Edouard Mendy et Noah Fadiga sont eux aussi forfaits pour cause de blessures.

…Sénégal - Bolivie à guichets fermés

Le premier match de préparation de la Coupe du monde 2022 contre la Bolivie se tiendra, ce samedi au stade de La Source à Orléans. Selon une information de l’US Orléans, relayé par Taggatsn, la vente des billets pour l’accès à cette enceinte de 7500 places ‘’est fermée’’. Par conséquent, la rencontre se jouera à guichets fermés.