Face à la presse, l'acteur franco-sénégalais, Oumar Sy, a présenté, ce mardi 20 décembre 2022, son nouveau film ‘’Tirailleurs’’ au cinéma Pathé de Dakar. Le récit retrace l'histoire d'un père et son fils qui ont été enrôlés pour servir l'armée française durant la Première Guerre mondiale.

Le film réalisé par Mathieu Vadepied, ‘’Tirailleurs'', sort officiellement en salles le 4 janvier 2023 en France et deux jours plus tard, le 6 janvier, à Dakar. Le cinéma Pathé a accueilli l’avant-première de ce film dont l’acteur principal est Oumar Sy. D’ailleurs, vous l’y découvrirez sous un nouveau jour. Pour la première fois, vous l’entendrez parler puular dans un film.

Cette aventure peu ordinaire a commencé à la cantine. ‘’On a échangé (Omar Sy et Mathieu) autour de nos envies personnelles’’, se rappelle la star. De cette discussion est née l’idée de faire le film ’’Tirailleurs sénégalais’’. Omar se consacre à ce dont il sait le mieux faire : l’actorat et son duettiste se concentre sur la réalisation.

Le film raconte l'histoire des tirailleurs arrachés à leurs familles et qui arrivent en France. Ces soldats atterrissent dans un pays qu'ils ne connaissent pas, avec l'ignorance de la langue. ’’Ils sont complètement isolés. Même entre eux, ce n'était pas facile de communiquer’’, explique M. Sy. Le message à transmettre est l'hommage que ces deux associés ont tenté de rendre aux tirailleurs africains.

‘’C'est un film qui parle du Sénégal et de la France. C'est important qu'il sorte en l'Afrique de l'Ouest. Parce que quand on parle de tirailleurs sénégalais, on parle de tous ces tirailleurs africains qui viennent de tous ces pays-là’’, explique-t-il.

Mathieu Vadepied, lui, explique qu'on a plus dans ce film une relation père-fils pour ne pas mettre trop l'accent sur la guerre. Une thèse que conforte le coproducteur Oumar Sy. ‘’C'est complètement mon histoire et mon identité. Être là-dedans, c'est au cœur de ce que je fais. Parler aussi de cette relation père-fils. Je suis aussi concerné’’, raconte-t-il avec enthousiasme.

La star de ‘’Lupin’’ sur Netflix de faire comprendre que ‘’la génération actuelle a besoin de ce récit pour se construire. C'est parfois mieux d'éteindre la douleur avec le silence’’, confie-t-il. Contrairement aux générations précédentes qui n'avaient pas besoin de ce récit-là. De la même manière, il reconnaît que c'est quelque chose de douloureux. Quelque chose d'assez déséquilibré pour les anciens

