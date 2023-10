Plus de peur que de mal pour Mory Diaw, sonné après l’explosion d’un pétard sous ses pieds, ce dimanche. Le gardien de but a finalement rejoint les Lions pour la préparation du match amical contre le Cameroun, le 12 octobre à Lens. Idem pour Idrissa Gana Guèye, blessé à l’échauffement avant le match contre Bournemouth, samedi dernier.

L’équipe du Sénégal a démarré, hier, son regroupement en vue de la rencontre amicale contre le Cameroun, prévue le 12 octobre au stade de Lens. Les nouvelles sont plutôt bonnes du côté de l’infirmerie des Lions. Mory Diaw et Idrissa Gana Guèye ont finalement rejoint la Tanière. Dans une vidéo publiée dans le site de la Fédération sénégalaise de football, on voit les deux joueurs en compagnie de leurs coéquipiers. Ils ont même pris part au premier galop d’entrainement de l’équipe dans les installations du Racing club de Lens. Le milieu de terrain d’Everton s’était blessé à l’échauffement, samedi dernier, juste avant le match remporté face à Bournemouth (3-0).

Le portier de Clermont, qui a été évacué sur civière, avant-hier dimanche, à la suite de l’explosion d’un pétard sous ses pieds, semble avoir bien récupéré. D’ailleurs, son club lui a donné son feu vert de rejoindre la sélection nationale. ‘’Après avoir réalisé ce matin (hier) des examens complémentaires, Mory Diaw a été autorisé par le Clermont Foot 63 à répondre favorablement à la convocation de la sélection sénégalaise. Afin de suivre l’état de santé de son joueur, le club restera en lien étroit avec le médecin de la fédération sénégalaise’’, a indiqué Clermont dans un communiqué.

Pour sa part, le portier sénégalais a réagi, au lendemain de cet incident, pour rassurer ces fans. ‘’Difficile de trouver les mots au lendemain de ces événements. Après les nombreux messages que j’ai reçus, je tiens surtout à vous rassurer. Je vais bien et les examens réalisés ce matin me permettent de partir en sélection pour défendre les couleurs de mon pays’’, a-t-il écrit. L’ancien gardien de but du PSG a dénoncé le comportement des supporters du stade de la Mosson. ‘’Je reste extrêmement choqué de l’agression que j’ai subie hier. Je ne fais pas du football pour avoir peur sur un terrain. Je fais ce métier, car jouer au foot est ce que j’aime le plus au monde. Ce genre de comportement n’a pas sa place dans un stade’’.

Clermont et Montpellier portent plainte

En match de la 8e journée de Ligue 1, pendant que Montpellier se dirigeait vers la victoire en menant par 4 buts à 2, un pétard, lancé depuis les gradins, a explosé à côté de Mory Diaw, à la 9e mn. Sonné et abasourdi, le Sénégalais a été évacué sur civière. Le match a été suspendu pendant de longues minutes avant que l’arbitre n’y mette fin définitivement.

Selon les médias français, deux individus ont aussitôt été interpellés par la police. Le premier étant identifié comme celui ayant jeté le pétard, le second comme celui qui l'a fait entrer dans le stade. Dans son communiqué publié dans son site officiel, le club clermontois a condamné un acte ‘’inqualifiable’’. Les dirigeants ont noté ‘’le degré de violence de cette agression qui renforce l’inquiétude des acteurs du jeu’’.

Ainsi, ils ont lancé un appel ‘’aux différents acteurs du monde du football afin de travailler ensemble et trouver des solutions pérennes pour éradiquer ce type de comportement au sein de nos stades’’. Mais les Clermontois ne comptent pas s’en tenir là. Ils ont annoncé avoir pris la décision de ‘’déposer plainte à l’encontre de l’auteur de cet acte’’.

Les dirigeants du club héraultais ont également décidé de porter l’affaire devant la justice. ‘’Nous sommes sincèrement soulagés que Mory Diaw n'ait pas été blessé et qu'il puisse honorer sa convocation en sélection. Concernant le volet judiciaire et disciplinaire, une plainte a été déposée ce matin au nom du club contre les individus identifiés comme les auteurs des faits et le MHSC a reçu une convocation devant la Commission de discipline de la LFP pour sa réunion du mercredi’’.

LOUIS GEORGES DIATTA