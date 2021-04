Malgré une saison moins aboutie que la précédente, à l'image de celle de Rennes, Eduardo Camavinga (18 ans, 30 matchs et 1 but en L1 cette saison) sera tout de même grandement sollicité sur le marché des transferts dans quelques mois. Et cet été pourrait être celui du départ puisque, selon The Athletic, le milieu de terrain refuse de prolonger son contrat, qui prendra fin en 2022.

De quoi mettre à mal la stratégie du club breton, qui souhaitait justement prolonger sa pépite avant de la revendre en 2022. Mais Camavinga craint la mise en place d'une clause de départ (bien que cela soit illégal en France, ndlr) dans son nouveau contrat, et le fait que Rennes ne jouera sans doute pas de Coupe d'Europe la saison prochaine a bien évidemment pesé dans son choix. D'après nos confrères, Camavinga tentera donc de quitter Rennes cet été. Depuis plusieurs semaines, son clan fait notamment les yeux doux au Real Madrid.