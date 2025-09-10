Du 30 octobre au 1er novembre 2025, la capitale sud-africaine Tshwane (Pretoria) sera au centre de l’attention de la scène musicale internationale. Le salon panafricain ACCES, considéré comme l’un des plus importants rendez-vous professionnels de la musique en Afrique, y tiendra sa prochaine édition, réunissant artistes, producteurs, labels et experts venus du monde entier.

Pendant trois jours, ACCES 2025 (Music In Africa Conference for Collaboration, Exchange and Showcases) transformera Tshwane en carrefour de créativité et d’innovation. L’événement, qui se déroule chaque année dans une ville africaine différente, propose panels de haut niveau, ateliers de formation, programmes de mentorat et concerts. Plus de 1 000 délégués issus de 45 pays y sont attendus.

Le programme accueillera plusieurs personnalités de renom, dont Commissioner Gordon Williams, producteur américain aux multiples Grammy Awards, connu pour ses collaborations avec Lauryn Hill, Alicia Keys et Amy Winehouse. À ses côtés figureront des acteurs influents de la scène africaine et internationale tels que Bizzle Osikoya (The Plug, Nigeria), Dolapo Amusat (WeTalkSound, Nigeria), Kikelomo Oludemi (Oroko Radio, UK/Nigeria), Cécilia Pietrzko (France) ou encore Laurent Corthay (Banque mondiale, Mozambique).

Les discussions porteront notamment sur l’accès au financement, le développement des festivals, la protection du droit d’auteur, ainsi que l’impact des nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle, sur l’industrie musicale.

Point fort de l’événement, le Showcase Festival mettra en lumière plus de 80 musiciens africains. Parmi eux, des artistes confirmés et émergents comme Focalistic, Zoë Modiga, Mórda et Kekelingo (Afrique du Sud), Boukuru (Rwanda), Mpho Sebina (Botswana), FimFim (Ghana), Frida Amani (Tanzanie), Oumy (Sénégal) ou encore Njoki Karu (Kenya). Ces prestations visent à favoriser la découverte de nouveaux talents et à stimuler les échanges entre professionnels.

Pour Eddie Hatitye, directeur exécutif de la Music In Africa Foundation (MIAF), ACCES 2025 représente une plateforme stratégique : « ACCES est devenu le point de rencontre de l’industrie musicale mondiale et le cœur battant de la créativité africaine. Avec Tshwane comme ville hôte, nous créons un espace où les voix africaines peuvent influencer la conversation mondiale et générer de nouvelles opportunités de collaboration et d’investissement ».

Organisé par la Music In Africa Foundation, en partenariat avec la Ville de Tshwane, le South African National Conventions Bureau et le SAMPRA Development Fund, ACCES a pour ambition de consolider la place de l’Afrique dans l’écosystème musical mondial. Chaque édition permet non seulement de découvrir de nouveaux talents, mais aussi de repenser les modèles de développement culturel et économique pour l’industrie musicale du continent.

MAGUETTE NDAO