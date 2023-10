Dans une interview accordée au média belge DH, Romelu Lukaku s’est exprimé sur toutes les rumeurs le concernant cet été, où il a « entendu beaucoup de conneries », et répond avec autorité : « Beaucoup de choses ont été dites à mon sujet. Je devais parler au bon moment. Je voulais pouvoir prioritairement me concentrer sur la Roma et les Diables. »

Un club qu’il a rejoint aussi grâce aux conseils de son ancien coéquipier, Radja Nainggolan, et qu’il a beaucoup étudié : « J’ai passé beaucoup de temps à parler à José Mourinho. Le reste, c’est du travail. J’ai bossé très dur seul cet été. » Battu en finale de Ligue des champions avec l’Inter, le Belge avoue qu’il n’a pu être dans les meilleures conditions pour ce match : « Quand j’expliquerai comment ma préparation s’est passée, vous comprendrez pourquoi mon mindset n’était pas là. »

Lukaku a su s’appuyer sur une plus grande force mentale que dans sa jeunesse : « Je pensais vraiment que j’allais exploser. Il y a cinq ans, ce serait d’ailleurs certainement arrivé. » Et sur l’une de ses idoles : « Je prends exemple sur LeBron James. Je ne suis pas LeBron, mais il a eu le caractère pour toujours répondre et montrer qu’il est là. » Avec toutes ces rumeurs, l’ancien Mancunien avait le profil pour partir vers l’Arabie saoudite, mais cela ne l’intéressait pas : « Après avoir discuté avec la direction, j’avais encore un sentiment de… (Il marque une longue pause.) Je comprends les joueurs qui y signent. Le championnat saoudien deviendra bientôt une grande compétition, mais j’ai posé un choix personnel. »

On a hâte d’entendre tout ce qu’il a vraiment à dire.