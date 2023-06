L'accessibilité aux services de santé de base pour l'ensemble de la population est restée une priorité des gouvernements successifs. Cependant, malgré les efforts réalisés en matière d'investissement public dans la santé, l'évolution du système de santé du pays n'a pas favorisé l'équité dans l'accès aux soins de santé. Pour se donner toutes les chances, les organisations paysannes ont porté sur les fonts baptismaux leur propre mutuelle, avec l’accompagnement de l’Agence de la CMU.

L’orientation stratégique de la politique de santé du Sénégal poursuit l'objectif d'une couverture du risque maladie d'au moins 75 % de la population et s'articule autour de quatre axes dont l'axe prioritaire est le développement de la Couverture maladie universelle de base qui promeut les mutuelles de santé avec comme cible principale les populations du monde rural et du secteur informel.

En effet, les acteurs du monde rural sont essentiellement composés d'agriculteurs, de pêcheurs, de pasteurs et d'éleveurs. La plupart d'entre eux font face à l'imprévisibilité des coûts de santé et souvent un recours tardif aux soins et par conséquent sont exposés aux dépenses catastrophiques. Ces cibles, pour la plupart, ne disposent pas d'une couverture du risque lié à la maladie.

C’est dans ce cadre que les organisations des producteurs se sont regroupées pour créer leur propre mutuelle. Serigne Moustapha Sylla, président du Mouvement sénégalais pour le développement (MSD), président de la Mutuelle sociale des organisations paysannes (MS-OP) explique : ’’La mutuelle concerne les membres d’organisations paysannes qui comptent plusieurs membres à travers le pays. Elle répond à une préoccupation que nous avions, qui était de prendre en charge les besoins en santé de nos membres. Nous considérons donc qu’avec une collaboration avec la CMU à travers cette mutuelle, un grand nombre d’acteurs du monde paysan (agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, agroforestiers, etc.) auront un accès facile aux services de santé.’’ D’ailleurs, selon Pape Mor Ndiaye, la création de cette mutuelle n’est pas fortuite.

En effet, explique-t-il, ‘’la mise en place de la mutuelle couronne un processus démarré il y a plusieurs années. Nous avons pu nous accorder sur les difficultés, les dépasser. Et aussi, avec l’appui de l’Agence de la CMU, nous avons enfin pu installer cette mutuelle qui corrige une iniquité qui existait dans le monde rural, parce que tous les autres travailleurs ont accès à des facilités de soins. Ça doit être le cas de tous ceux qui travaillent dans le monde rural.’’

Dans cette dynamique, ajoute le président de la Fédération nationale de coopératives et secrétaire général de la mutuelle, ‘’dans cette mutuelle, il y a plus de 45 organisations et il n’y en a pas qui ne fait pas plus de 100 membres. Tous se sont engagés à y travailler et cela conforte la longueur de ce processus, puisque nous avons voulu impliquer tout le monde’’. À l’en croire, la mutuelle va permettre, ‘’non seulement d’apporter des solutions par rapport aux soins, mais également par rapport à notre unité propre. Parce que dans nos départements, nous allons retrouver l’ensemble des organisations dans une cellule départementale de notre mutuelle. Cela renforce notre outil de travail, mais aussi les chances d’atteindre les objectifs que nous nous fixons, même au-delà de la mutuelle’’.

Pour ce qui le concerne, Moustapha Racine Senghor, secrétaire général de la CMU, venu représenter le directeur de l’agence, a fait savoir que la mise en place de cette mutuelle revêt des enjeux importants. La CMU s’inscrit dans le cadre de l’extension de la couverture maladie aux acteurs de l’économie informelle et au monde rural. La MS-OP va donc contribuer à l’extension de la couverture maladie aux acteurs du monde agricole.

Pour lui, ‘’cette mutuelle polarise plus de 45 organisations paysannes, avec l’adhésion potentielle de plus d’un million de personnes. Ce qui est extrêmement important pour l’extension de la couverture maladie aux Sénégalais qui, jusque-là, sont laissés en rade. C’est toute l’importance de la mise en place de cette mutuelle’’.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)