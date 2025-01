Le Village artisanal de Thiès, important pour l’artisanat local et vitrine de la richesse culturelle de la région, traverse une période de crise profonde. Il est confronté à une pénurie de matières premières et à un manque de visibilité qui plongent les artisans du village dans une crise économique aiguë. Ces derniers lancent un appel urgent aux autorités et aux partenaires financiers.

Au-dessus du Village artisanal de Thiès, une sorte de ‘’paradis’’ des arts perdu dans le 10e, un paisible quartier populeux de la capitale du Rail, plane un ciel assez clément. À l’entrée, un jardinier au visage marqué par le temps et la vie rude en plein air. Ici, on foule avec gaité de cœur le sol d’un espace artistique. Un site où l’ordre est de rigueur. En atteste la disposition des bâtiments à l’architecture coloniale : de vieilles et hautes bâtisses alignées de façon symétrique.

Selon Moustapha Sarr, artisan, le Village artisanal de Thiès, qui a toujours été un symbole de la richesse culturelle et artisanale, est aujourd’hui en proie à une grave crise liée à la pénurie de matières premières. Les artisans, qui créent des objets uniques allant de l’artisanat en bois, en métal, en cuir, en tissu et en perles, se retrouvent limités dans leur capacité à produire à cause de la hausse des coûts des matériaux et de leur rareté. Ce manque de ressources compromet la qualité et la quantité de créations, rendant difficile la compétitivité sur le marché, souligne-t-il.

Dans l’enceinte de l’espace artistique, dans son atelier, le sculpteur Dame Guèye tient un morceau de bois dans les bras et, sans langue de bois, ajoute : ‘’Nous utilisons principalement des matériaux locaux, mais avec la hausse des prix et la difficulté à trouver certains produits, nous sommes contraints de réduire nos productions. Nous ne pouvons plus fabriquer autant de pièces qu’avant, ce qui impacte directement nos revenus. Si cette situation perdure, de nombreux artisans risquent de fermer leur atelier.’’

Ce manque de matières premières est particulièrement problématique pour les artisans qui dépendent de matériaux spécifiques, souvent importés ou rares, pour réaliser des œuvres de qualité. Le bois de certaines essences, le cuir de haute qualité ou encore les tissus traditionnels sont de plus en plus difficiles à trouver à des prix abordables.

Le Village artisanal souffre d’un manque de visibilité

Outre les problèmes liés aux matières premières, un autre facteur crucial contribue à la baisse de la fréquentation du Village artisanal : l'absence de communication et de promotion efficace. En dépit de la richesse et de la diversité des produits proposés, le village peine à attirer de nouveaux clients, aussi bien nationaux qu'internationaux.

Ainsi, les artisans se plaignent de ce manque de visibilité. Ils estiment que les efforts de communication autour du Village artisanal sont souvent insuffisants, ce qui limite la portée des produits artisanaux auprès d'un large public. Contrairement à d'autres régions où leur marché artisanal est bien promu, celui de Thiès semble ne pas bénéficier d'une ‘’stratégie marketing claire’’ ou d'une ‘’promotion régulière’’, ce qui réduit considérablement le nombre de visiteurs.

Organisation de foires et d’événements réguliers

Pour pallier ces problèmes, Mamadou Ndiaye préconise d’organiser des événements artisanaux plus fréquents, des ateliers et des expositions afin d'attirer une clientèle plus large, notamment les touristes, les amateurs d'art et les entreprises locales intéressées par des produits artisanaux. ‘’Il est important de former les artisans à de nouvelles techniques, à l’utilisation d’outils numériques pour la vente et à la gestion d’une entreprise artisanale moderne. Un programme de mentorat pourrait être mis en place pour encourager l’innovation et l’adaptation au marché’’, suggère-t-il.

À l'en croire, l’artisanat représente une part importante de notre culture et de notre économie. Donc, dit-il, ‘’si nous ne recevons pas d’aide, nous risquons de voir disparaître une activité qui fait vivre de nombreuses familles. Nous demandons aux autorités de reconnaître l’importance de notre travail et de nous soutenir financièrement pour que nous puissions continuer à transmettre notre savoir-faire.’’

Les pensionnaires du Village artisanal de Thiès identifient plusieurs autres pistes de solution pour améliorer leur situation et redonner un souffle au secteur, notamment un accès facilité aux matières premières. À cet effet, ils demandent à l'État et aux partenaires privés de faciliter l’approvisionnement en matériaux en subventionnant ou en réduisant les taxes sur les matières premières essentielles. Cela permettrait de réduire les coûts de production et d’améliorer la compétitivité des produits artisanaux.

NDEYE DIALLO (THIÈS)