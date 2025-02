Avant-hier, aux environs de 18 heures, les éléments de la Brigade de recherches du commissariat d’arrondissement de Diamaguene SICAP-Mbao ont appréhendé un individu du nom d’O. Diawara. Tout est parti, selon nos sources, d'une information reçue par les enquêteurs et qui faisait état de vente illégale de médicaments dans une boutique au niveau du secteur appelé Biafra. Les éléments qui se sont déplacés sur les lieux ont fouillé de fond en comble la boutique et ont réussi à mettre la main sur la marchandise frauduleuse.

“La fouille effectuée a permis de voir de nombreux médicaments destinés aux personnes et aux animaux”, soufflent des sources à EnQuête. Interrogé, le boutiquier, âgé de 37 ans, a confié avoir acheté les médicaments à Touba pour les vendre au détail. Il a aussi précisé n'avoir reçu aucune formation académique pour exercer ladite activité. Le mis en cause est placé en garde à vue et sera déféré au parquet.