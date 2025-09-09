À 70 ans, l'artiste Cheikh Ndiguel Lô célèbre ses 50 ans de carrière à partir de ce 12 septembre. Resté longtemps sans produire un album, Cheikh Lô, qui fait beaucoup de prestations scéniques aussi, prépare la sortie de son 6e album. Dans le cadre de cette célébration, il y aura une soirée de gala, une exposition, un documentaire et une tournée nationale et internationale.

Cheikh Lô fête à partir de ce 12 septembre ses 50 ans de musique, qui coïncident avec son 70e anniversaire de naissance. Par la même occasion, la sortie de son sixième album international est prévue le 26 septembre. Titré ‘’Maam’’ (Grands-parents, aïeux), cet opus est un appel aux sources. Un single de cette production de 12 titres est d’ailleurs déjà sorti. Pour le prodige de ‘’Voltage’’, c’est aussi une manière de rendre hommage à Tidiane Coulibaly. Un deuxième single va être lancé le jour de la célébration (12 septembre).

Dix ans se sont écoulés entre son album ‘’Balbalou’’ (2015) et celui-ci.

‘’Je suis resté dix années sans produire (de disque), mais je n'arrête pas de tourner. On a réalisé cet album en période de Covid, lorsqu'on nous disait ‘Restez chez vous’. Heureusement, j'avais mon studio chez moi. C'était un petit studio. J'ai commencé à faire la maquette. Heureusement, mon fils est ingénieur de sons. Donc, il n'y avait que nous deux. Il y avait ma guitare et ma voix. On a composé tous les morceaux. Après, on a fait appel aux musiciens (guitaristes, bassistes, percussionnistes…)’’, a expliqué Cheikh Ndiguel Lô, qui dit avoir gagné la coupe du monde de la musique au cours de sa carrière.

Son manager, Matar Niang, d’ajouter : ‘’En matière de musique, tant que le travail est bien fait, bien organisé, ça peut toujours marcher. Ça ne sert à rien de courir. Dix ans sans sortir d'album, ça ne l'a pas empêché de prester, ça ne l'a pas empêché de tourner, parce qu'il y a eu un travail solide qui a été fait à la base. Et tous ceux qui seront là le 12 septembre auront la primeur d'avoir quelques morceaux. ’’

La célébration au Just For You par un dîner de gala. Il y aura aussi une exposition présentée par Anna Dia. ‘’Il suffit de connaître l'artiste pour savoir qu'il a un parcours très atypique. Et à travers cette exposition, non seulement vous allez découvrir l'artiste, mais aussi l'homme, son voyage intérieur, spirituel aussi, à travers des photos inédites, des archives rares et quelques surprises soigneusement gardées’’, a annoncé la commissaire d’exposition qui va retracer la vie de Cheikh Lô depuis ses 8 ans.

En outre, un documentaire qui retrace le parcours de l'artiste sera projeté. Le 13 septembre, à La Mer à Table des Almadies, il est prévu un concert qui sera ouvert au grand public. Le 20 septembre, Cheikh Lô fera une prestation dans la région de Thiès, à Saly, au niveau de l'hôtel Les Flamboyants. Donc, toute une série d'activités est prévue durant tout le mois de septembre. Et d ’autres dates suivront. Il s'agira d’une tournée nationale et internationale.

‘’D’ici la fin de l'année, il peut y avoir une petite parenthèse internationale. On va faire toutes les régions du Sénégal pour célébrer les 50 ans. Après, on va faire une tournée sous-régionale (le Mali, Burkina Faso - lieu de naissance de l’artiste) et enchaîner par une tournée européenne, asiatique … mondiale). C ela veut dire que la célébration se déroulera toute l'année 2026 jusqu'en 2027 pour faire le tour du monde comme il l'a toujours fait ’’, a indiqué Matar Niang.

