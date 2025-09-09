Publié le 9 Sep 2025 - 11:06
CHEIKH NDIGUEL LÔ

‘’Ma retraite, c'est ma mort’’

 

‘’J'ai toujours été à mon service. Et je le tiendrai autant que possible. Tant que je vis, je n'arrêterai pas la musique. Pour moi, ma retraite, c'est ma mort. Et je sais que, Inch'Allah, je pourrais vivre peut-être plus de 100 ans. Parce que déjà, il me reste 30 ans, s'il plaît à Dieu (pour avoir 100 ans)... Plus de 100 ans sans ordonnance.’’

‘’Tous mes albums sont entrés dans le Top 10 mondial’’

‘’Cinquante ans de travail acharné et ça a payé. C'était une expérience positive. Au niveau international, tous mes albums sont entrés dans le Top 10 mondial dès leur sortie. Tous mes albums ont même atteint la première place du Top 10. J'espère que l’album ‘’Maam’’ suivra le même chemin. 

Mon parcours a été fulgurant et rempli de moments merveilleux. J'ai donné de nombreux concerts. En 1999, j'ai joué au festival de Glastonbury, en Angleterre, devant près de 100 000 spectateurs. En 2016, j'ai fait une tournée avec Ernest Ranglin, le vieux musicien jamaïcain qui venait d'avoir 86 ans. C'était sa tournée d'adieu. C'est lui qui a créé le ska, le précurseur du reggae. Il a même formé des musiciens comme Bob Marley. Pendant cette tournée, il y avait aussi d'autres musiciens américains et Tony Allen, le regretté batteur de Fela Kuti. Je crois que j'étais le seul musicien africain de la tournée. Nous avons fait une tournée européenne, puis une autre au Japon.’’

‘’Je suis le premier Africain à gagner le prix Womex’’

‘’Avant 2015-2016, j'avais déjà décroché plusieurs places dans le Top 10, mais en 2015, j'ai remporté le prix Womex, la World Music Expo. Je suis le premier Africain à gagner ce trophée depuis la création de l'événement en 2000. C'est un grand souvenir pour moi. C'était un festival de trois jours, appelé le festival de la Solitude, où j'ai joué pour la première fois devant 100 000 personnes. Au festival de Manitoba, ce nombre a doublé : j'ai joué devant 200 000 personnes. Des musiciens m'ont dit que 100 000 personnes, ce n'est pas beaucoup, mais je ne cherche pas à me vanter. Il s'est passé beaucoup de choses pendant ce festival de trois jours : il y a eu un décès, une naissance et deux mariages.’’

BABACAR SY SEYE

Section: 
culture
CÉLÉBRATION DES 50 ANS DE CARRIÈRE DE CHEIKH NDIGUEL LÔ : Cinq décennies de succès mondial  
6E EDITION DIALAWALY FESTIVAL : Trois jours de rythmes, de couleurs et d’unité à Dagana
ARTS VISUELS : L'identité et la souveraineté en question
FRANÇOIS AKOUABOU ADIANAGA (DG FESPACO) ‘’Il faut travailler sur la distribution du cinéma en Afrique’’
DIFFUSION ET EXPLOITATION DES FILMS AFRICAINS : Mobiciné, un modèle de réussite en Afrique
FESTIVAL IMAGE DU FLEUVE (FIF) DE BOGHÉ : « Destin d’un migrant » d’Omar Brams Mbaye remporte le Grand Prix
Festival 72 heures de Yarakh
FESTIVAL IMAGE DU FLEUVE DE BOGHÉ : Le Sénégal bien représenté
ACCES A L'INFORMATION : Entre ambition légale et défis de mise en œuvre
ANIMATEURS CULTURELS ET CONSEILLERS AUX AFFAIRES CULTURELLES : Le clash s’accentue avec la tutelle 
DÉFIS DE PROFESSIONNALISATION ET DE STRUCTURATION : Formation des artistes, une innovation majeure dans le Salon national des arts visuels
SALON NATIONAL DES ARTS VISUELS : Balla Ndao  remporte le prix du Président de la République
SALON NATIONAL DES ARTS VISUELS 2025 : Ancrage territorial, vitrine des créatrices, pluralité de techniques 
À Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal
DÉFICIT DE COMMISSAIRE ET SCÉNOGRAPHE KHA’AB World Culture prend des mesures
ARCOTS
AÏSSA MAÏGA (ACTRICE-RÉALISATRICE) : Un modèle pour les femmes noires
Une si longue lettre au cinéma
CONTRÔLE DES TERRITOIRES, TRAFICS, DÉCISIONS ÉTATIQUES, CHANGEMENT CLIMATIQUE… : Ces facteurs de standardisation des peuples nomades
JOURNÉE DE L’ENFANT AFRICAIN : À Kolda, les enfants appellent au respect effectif de leurs droits