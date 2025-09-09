‘’J'ai toujours été à mon service. Et je le tiendrai autant que possible. Tant que je vis, je n'arrêterai pas la musique. Pour moi, ma retraite, c'est ma mort. Et je sais que, Inch'Allah, je pourrais vivre peut-être plus de 100 ans. Parce que déjà, il me reste 30 ans, s'il plaît à Dieu (pour avoir 100 ans)... Plus de 100 ans sans ordonnance.’’

‘’Tous mes albums sont entrés dans le Top 10 mondial’’

‘’Cinquante ans de travail acharné et ça a payé. C'était une expérience positive. Au niveau international, tous mes albums sont entrés dans le Top 10 mondial dès leur sortie. Tous mes albums ont même atteint la première place du Top 10. J'espère que l’album ‘’Maam’’ suivra le même chemin.

Mon parcours a été fulgurant et rempli de moments merveilleux. J'ai donné de nombreux concerts. En 1999, j'ai joué au festival de Glastonbury, en Angleterre, devant près de 100 000 spectateurs. En 2016, j'ai fait une tournée avec Ernest Ranglin, le vieux musicien jamaïcain qui venait d'avoir 86 ans. C'était sa tournée d'adieu. C'est lui qui a créé le ska, le précurseur du reggae. Il a même formé des musiciens comme Bob Marley. Pendant cette tournée, il y avait aussi d'autres musiciens américains et Tony Allen, le regretté batteur de Fela Kuti. Je crois que j'étais le seul musicien africain de la tournée. Nous avons fait une tournée européenne, puis une autre au Japon.’’

‘’Je suis le premier Africain à gagner le prix Womex’’

‘’Avant 2015-2016, j'avais déjà décroché plusieurs places dans le Top 10, mais en 2015, j'ai remporté le prix Womex, la World Music Expo. Je suis le premier Africain à gagner ce trophée depuis la création de l'événement en 2000. C'est un grand souvenir pour moi. C'était un festival de trois jours, appelé le festival de la Solitude, où j'ai joué pour la première fois devant 100 000 personnes. Au festival de Manitoba, ce nombre a doublé : j'ai joué devant 200 000 personnes. Des musiciens m'ont dit que 100 000 personnes, ce n'est pas beaucoup, mais je ne cherche pas à me vanter. Il s'est passé beaucoup de choses pendant ce festival de trois jours : il y a eu un décès, une naissance et deux mariages.’’

BABACAR SY SEYE