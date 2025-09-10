Dans le cadre du Jant Beats Festival prévu fin janvier, une soirée Tawan Expérience a été organisée ce samedi, constituant une avant-première. Organisé par le Jant Beats Group, ce festival est particulièrement dédié à la célébration de la musique, mais aussi de l’art et de la culture sous toutes leurs formes. Il ne se limite pas à une approche lifestyle et culturelle ; il s'engage aussi dans une démarche solidaire.

Le Jant Beats Festival a été officiellement lancé ce samedi à travers une soirée Tawan Expérience, un concept lifestyle. Entre autres, décideurs, partenaires et passionnés de culture ont pris part à cette cérémonie. Cette soirée de lancement constitue une avant-première avant la grande célébration prévue du 30 au 31 janvier 2026 au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Dédié à la célébration de la musique, de l’art et de la culture sous toutes leurs formes, le Jant Beats Festival réunira des artistes nationaux et internationaux de haute facture.

Ce rendez-vous cherche à se démarquer du paysage culturel et des festivals existants au Sénégal. ‘’Nous choisirons toujours les meilleurs, tout en permettant à chacun de participer à notre action solidaire. Ainsi, tous les artistes qui prendront part au Jant Beats Festival contribueront directement ou indirectement aux projets de l'association Thérèse’’ , a déclaré le CEO et cofondateur du Jant Beats Group, Charles Ndiogoye.

Mais au-delà du volet artistique et festif, l’aspect solidarité est en ligne de mire. Pour cette première édition, le festival apporte son aide à des pouponnières. La ‘’Petite enfance’’ est d'ailleurs le thème de la présente édition du Jant Beats Festival. Ainsi, lors de la soirée Tawan Expérience, des tableaux ont été mis aux enchères. Deux de ces œuvres ont été créées en live performance. Cette vente aux enchères entre dans le cadre du volet solidaire.

‘’Au-delà de son approche lifestyle et culturelle, le Jant Beats Festival s’inscrit également dans une démarche solidaire. Une partie des bénéfices contribuera à l’accompagnement des pouponnières du Sénégal, affirmant ainsi l’engagement du groupe en faveur des valeurs humaines et sociales’’ , a-t-on indiqué. Pour l'année prochaine, leur action de soutien pourrait être dédiée au handicap. Les membres du Jant Beats Group entendent être ouverts et flexibles sur ce choix. ‘’La réalité, c'est que notre structure est fondée sur une éthique forte : la solidarité est une priorité absolue et guide chacun de nos projets et de nos actions’’ , a indiqué Charles Ndiogoye. Cette vision de la solidarité a d'ailleurs facilité l'adhésion d'artistes de renom. ‘’Très vite, la quasi-totalité du line-up a répondu présent. Le premier artiste à avoir adhéré au projet, c'est Duggy Tee. D'ailleurs, il a pris la direction artistique avec mon ami et associé Ludovic’’ , a-t-il soutenu. Il explique que tous les artistes ont suivi, même des artistes étrangers comme Soprano et Youssoupha. ‘’Ils ne sont pas venus pour le festival, car des festivals et des concerts, ils en font toute l'année, mais ils sont venus expressément pour la fondation et son élan de solidarité. C'est ça qui les intéressait et c'est pour ça qu'ils sont venus’’ , a souligné le CEO du Jant Beats Group.

Youssoupha, Soprano, Duggy Tee, Dip, Mia Guissé sur scène

Pour la grande édition prévue en janvier prochain, les artistes ont été choisis sur la base de leur notoriété.’’ Remplir le stade Abdoulaye Wade est un véritable défi. Nous savons tous les deux qu'il est difficile de réunir 55 000 personnes à Diamniadio, mais nous avons accepté de relever ce challenge en partenariat avec la Sogip. Cette dernière nous a fait confiance en signant avec nous jusqu'en 2028, prouvant que nous ne sommes pas là pour un coup d'un soir. Nous ne sommes pas venus faire un festival puis repartir, car nous avons choisi de faire de cet endroit notre maison et d'y rester’’ , ont renseigné les initiateurs.

L'idée même du Jant Beats Festival est de financer la fondation Thérèse.

Pour sa part, Yassine, directeur social du Jant Beats Group et représentant de la fondation Thérèse, déclare : ‘’La fondation Thérèse fait partie intégrante de l'audit du Jant Beats Group qui est là pour porter l'association Thérèse dans tous ses projets. Tout ce que la holding proposera, les bénéfices qui seront dégagés le seront principalement pour la fondation .’’ De son côté, Alain Diogo Faye, membre de l’équipe, est revenu sur la participation de l’artiste international Youssoupha. ‘’Youssoupha est quelqu’un de particulier, de par ses textes surtout. Il a grandi en France, mais il a ses racines africaines. On ne peut pas y aller sans lui. Malgré son agenda chargé, il a voulu venir alors qu’on ne lui a pas proposé un cachet à sa hauteur. Il l'a fait parce qu’il aime l’Afrique. Quand il a entendu parler de la fondation et de la pouponnière, il s’est engagé davantage .’’

Au-delà de sa casquette d’artiste, Duggy Tee est associé à ce projet qui, depuis 19 mois, est en train de mûrir. Il apprécie surtout le concept lifestyle Tawan Expérience. ‘’C'est une très bonne chose. Il faut toujours expérimenter de nouvelles choses et créer de nouvelles scènes qui peuvent encourager les gens à se rencontrer, échanger et collaborer’’ , a soutenu l’artiste, saluant l’impact que cela aura sur le tourisme, la culture et le social. D’autres grands artistes comme Dip et Mia Guissé sont à l’affiche.

BABACAR SY SEYE