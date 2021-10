Il ne reste plus que quelques jours avant que ne débute la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco). Pays invité d’honneur, le Sénégal a sorti de gros moyens financiers et artistiques pour la réussite de ce grand rendez-vous cinématographique panafricain, et une belle participation des Sénégalais.

Pays invité d’honneur à la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), le Sénégal a pris des mesures fortes pour soutenir l’organisation de cette présente édition.

En effet, le président Macky Sall a demandé au ministre de la Culture et de la Communication de prendre en charge la mise à disposition du système technique de sonorisation pour un coût de 50 millions F CFA. Il y a également une subvention que le président a demandé de mettre à la disposition du Fespaco. Elle s’élève à 25 millions pour l’organisation de ce rendez-vous du cinéma africain, au titre de la contribution du Sénégal.

De plus, la statue d’Alain Gomis, qui a coûté 25 millions F CFA, et qui sera dévoilée durant l’évènement, est entièrement financée par le ‘’pays de la Teranga’’. Ce n’est pas tout. En plus du prix de l’Etalon d’argent qui sera doté d’une enveloppe du chef de l’Etat, il y aura le Prix spécial du président de la République Macky Sall.

L’annonce de ces mesures a été faite par le directeur de la Cinématographie, Germain Coly, en marge d’une conférence de presse tenue, hier, à Dakar. ‘’Le prix spécial, ajoute-t-il, est d’une valeur de 10 millions F CFA dont 5 millions reviennent sous forme de bourse de formation en post-production, au centre Yennenga, à Dakar’’.

Le ministre de la Culture et de la Communication du Sénégal, Abdoulaye Diop, déclarait, lors d’un point de presse tenu à Dakar, au mois de juin : ‘’Le Burkina Faso nous met à ses côtés pour accueillir les hôtes du Fespaco. A nous de nous convertir en organisateurs et à donner à cette édition le cachet de la ‘téranga’ et à nous investir pour que la fête soit plus belle que toutes. Le Sénégal sera présent au Fespaco vêtu de son boubou d’invité d’honneur. Il sera présent à la mesure de l’immen

BABACAR SY SEYE