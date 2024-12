La cérémonie de remise de prix du concours Tremplin Startup UEMOA s’est déroulée hier à Dakar. C'était l'occasion de célébrer l'ingéniosité et le dynamisme de jeunes entrepreneurs pour valoriser les entreprises capables de relever les défis. Quatre startups, dont Yombal Sa Soxla Xpress, ont été primées.

Après deux éditions réussies, la troisième édition du concours Tremplin Startup UEMOA a été célébrée hier. Yombal Sa Soxla, fondée par Mouhamadou Cissé, a reçu le prix régional, avec une récompense de 11 000 000 F CFA. Le premier prix national a été remporté par Yalam, qui a reçu 6 000 000 F CFA. Minawa a, quant à elle, remporté le prix national avec un soutien financier de 5 000 000 F CFA. Enfin, Team Tam Event est également lauréate du prix national (3e), avec une récompense de 4 000 000 F CFA, se hissant parmi les 10 premières au plan sous-régional.

Le concours a été placé sous le thème du marketing créatif et digital au sein des industries culturelles et créatives. Il est organisé par l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal (UNCCIAS) en collaboration avec la Commission de l'UEMOA et la Chambre de commerce régionale de l'UEMOA (CCR-UEMOA).

Selon Serigne Mboup, le thème de cette année est en parfaite adéquation avec les enjeux actuels, car il rappelle l'importance cruciale de l'innovation et du digital dans le développement des industries culturelles et créatives. ‘’Secteur stratégique pour notre sous-région, il représente non seulement une source inépuisable de création et d'emploi, mais aussi une véritable opportunité pour nous positionner comme partenaire international du supermarché mondial’’, a-t-il déclaré, présentant les projets comme étant visionnaires et véritables catalyseurs.

Saluant la capacité des jeunes de l’espace régional à développer des idées novatrices et audacieuses, transformant l'université, l'économie et l'espace monétaire, le fondateur de Touba Sandaga appelle les structures nationales à intensifier leurs efforts pour accompagner ces secteurs et renforcer leurs capacités. ‘’Il est impératif que nous allions au-delà de la reconnaissance de ces projets en soutenant leur croissance, en offrant des formations adaptées, en soutenant les techniques financières et en facilitant l'accès à des réseaux de partenaires et de nouveaux marchés’’, a-t-il dit. Car il est convaincu qu'en raison de l'essor du marketing créatif et digital ainsi que de la recherche dans nos industries culturelles et créatives, les startups de la région UEMOA auront un fort potentiel pour s’imposer sur la scène internationale.

Pour sa part, le vice-président de la CCR-UEMOA, Moussa Souané, a soutenu que c’est l'opportunité croissante de confronter une startup globale pour valoriser et structurer le secteur. ‘’Ces jeunes entreprises nous permettent d'envisager l'avenir de notre économie. Elles sont, comme le Mondial africain, synonymes d'innovation et de prospérité. Plus que jamais, nous devons démontrer notre capacité à innover, à nous adapter et à répondre aux aspirations de nos populations’’, a-t-il ajouté.

Khady D. Ndiaye, DSP de la Commission de l’UEMOA, a, elle, fait remarquer que des dispositifs ont été mis en place dans l’espace régional afin de faciliter la création et la croissance de telles entreprises. Parmi ces dispositifs figure l’Initiative régionale pour l’amélioration du climat des affaires, destinée à mettre en place une activité pérenne en matière d’appui à la promotion de l'entrepreneuriat.

Il faut dire que le concours Tremplin Startup UEMOA a pour objectif d’encourager l'excellence et la créativité des jeunes entrepreneurs de l'espace UEMOA, tout en valorisant leur contribution au dynamisme économique de la région.

Yombal Sa Soxla Xpress Yombal Sa Soxla Xpress est une startup sénégalaise qui se distingue par son approche novatrice en matière d'art et de technologie. Elle combine technologie et culture, en créant des produits tels que des porte-clés intelligents et des œuvres d'art interactives. Ces produits intègrent des technologies comme la NFC et les QR codes, offrant une expérience immersive et connectée. L'entreprise vise à fusionner l'art traditionnel avec des innovations modernes pour enrichir le patrimoine culturel tout en offrant des solutions pratiques et accessibles. Elle soutient également la transformation numérique des entreprises grâce à son expertise en marketing digital. ‘’La vision de Yombal Sa Soxla Xpress est de devenir un leader en Afrique dans l'innovation artistique, en développant un écosystème où l'art et la technologie se rencontrent pour créer des produits uniques’’, a-t-on expliqué. L'entreprise souhaite inspirer une nouvelle génération d'artistes et d'entrepreneurs, en renforçant la présence numérique des entreprises et en contribuant au développement durable des communautés locales. Yombal Sa Soxla Xpress a été créée par Mouhamadou Cissé. Né à Yeumbeul en 1994, ce jeune est également le PDG de Buss Pro, une autre entreprise qu'il a fondée en 2019. Il est décrit comme un passionné de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Monsieur Cissé entend offrir des solutions accessibles aux Sénégalais, en alliant créativité, technologie et valorisation du patrimoine culturel. Son objectif est de révolutionner l'entrepreneuriat sénégalais en intégrant des technologies avancées.

BABACAR SY SEYE