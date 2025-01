En honneur à son quart de siècle passé au Sénégal, Sym Sam dédie ‘Fii laa yaro’ , son deuxième projet de sept titres, au pays de la Téranga. D'origine béninoise, le batteur-chanteur y montre son influence rythmique et mélodique du Sénégal, pays dans lequel il a grandi.

‘’Toucher’’ les Sénégalais. C’est la volonté de l’artiste Sym Sam à travers son nouvel album ‘’Fii laa yaro’’ (C’est ici que j’ai grandi, en wolof). Originaire du Bénin, le batteur-chanteur veut ainsi témoigner son appartenance au Sénégal et son amour pour une culture qui est désormais ancrée en lui. Cela se traduit à travers les rythmes et la langue utilisée. C’est la première fois qu’il chante sur un projet officiel en wolof.

‘’Dans ‘ Fii laa yaro’, j'ai parlé de l'amour sous toutes ses formes. J'ai évoqué l'exode d'un homme qui vient d'ailleurs, contraint de quitter sa zone de confort pour aller ailleurs. Je parle aussi du comportement que certaines personnes ont ici, mais toujours dans le cadre de l'amour’’, explique Sym Sam à ‘’EnQuête’’. Cela se manifeste donc plus dans le style et dans la langue utilisée.

Sym Sam passe de l’afro fusion jazz à la musique urbaine un peu sénégalaise. L’album penche vers une couleur urban galsen, gospel et reflète les influences urban galsen, hip-hop, et tradi-moderne sénégalaise accumulées au fil des années. ‘’Par la force des choses, quand je commence mon instrument de musique qu’est la batterie, le premier morceau que j’ai travaillé était du hip-hop avec du jazz. Je me suis retrouvé sur scène à travailler avec énormément d’artistes urbains : Samba Puzzi, Admow Flow et actuellement avec Ngaaka Blindé. J’avais déjà ce côté urbain en moi. Il fallait juste que le moment arrive pour que je fasse une proposition allant dans ce sens’’, a dit Sym Sam par rapport à son expérience.

L’album est constitué de sept titres, avec des collaborations avec la crème des artistes de la nouvelle scène sénégalaise. Selon l’artiste, ces titres présentent un parfait équilibre entre douceur mélodique et rythmique. Parmi les artistes, on retrouve Admow Flow, Xiirsa, Defa, CooL Lams et Diaw Diop. Sym Sam a passé son enfance dans un quartier dakarois animé par les chansons de Youssou Ndour, Falou Dieng, Souleymane Faye, Abdou Guité Seck, Viviane et Coumba Gawlo Seck. Ainsi, les sonorités sénégalaises ont influencé et accompagné le jeune Sym Sam qui venait d'arriver au pays de la Téranga.

Sur la photo de couverture de l’album, Sym Sam apparaît en classe de 6e, à Notre-Dame du Liban, à Dakar. Il avait été sélectionné pour représenter sa classe en tant que play-boy pour le défilé de l’école. ‘’Sans en parler à mes parents, je me suis débrouillé pour m'habiller. À l’époque, je faisais du breakdance. J'ai fait quelques pas de danse et tout le monde s’est mis à crier. Pour moi, rien ne représente mieux le ‘Fii laa yaro’ que cette photo. Parce que c’est au Sénégal, j’étais encore gamin. J’ai grandi ici et il y avait beaucoup d’amis sénégalais autour’’, a expliqué l’artiste.

Il y a aussi son projet live qu’il compte poursuivre, car il y accorde beaucoup d’importance. ‘’Nous sommes en train de travailler sur la direction qu’il va prendre. Moi, je crois au live. Arrivé à un certain niveau, vous verrez que pour Youssou Ndour, il lui sera très difficile de faire du playback. Si nous ne prenons pas cela au sérieux maintenant, il sera difficile pour nous d’atteindre un certain niveau. Donc, c’est pour cela que nous allons beaucoup travailler sur le live de ce projet. Ce sera à travers les réseaux et les scènes du pays’’, a indiqué Sym Sam. Le projet live s'appelle ‘’Sym Sam and Family’’.

En effet, ayant un père batteur, Sym Sam commence la batterie en 2010. En ce qui concerne le chant, il a toujours utilisé sa voix, mais c’était seulement dans l'église avec la chorale. Sa toute première scène en tant que musicien, il l'a faite à l'Institut français lors du concours de musique Relève Bi, organisé par Youssou Ndour et l'Institut français. Il a marqué son empreinte dans le milieu de la musique live au Sénégal en tant que directeur musical d'artistes de l’urban galsen. ‘’Freedom’’ est son premier EP. À travers ce premier projet, il a monté avec une équipe un spectacle live qui croise la musique afrobeat, highlife et urbaine. Son public est composé de Sénégalais et d'une forte communauté d'expatriés (béninois, français, américains, ivoiriens, gabonais, togolais), tous résidents au Sénégal. Il s’est illustré, entre autres, à travers ses performances aux festivals Afropolitan Nomad, Dakar Music Expo, Métissons, Stereo Africa et la Fête de la musique.

À la question de savoir s’il va laisser la batterie pour le chant, il rétorque : ‘’Je ne pense pas que je vais m'éloigner de la batterie. Je m’y sens beaucoup à l’aise. Peut-être pour une ou deux chansons, je vais me détacher, mais le Sym Sam batteur est là.’’

BABACAR SY SEYE