Le Sénégal va faire face au Bénin en match amical, ce soir (19 h) au stade de la Licorne d’Amiens. Les Lions vont tenter de renforcer leur capital confiance en décrochant une seconde victoire en vue des rencontres de juin comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Après s’être donné un bol d’air face aux Panthères du Gabon (3-0), les Lions vont tenter de confirmer le résultat de vendredi dernier, au stade de la Licorne d’Amiens. Cette fois, les hommes d’Aliou Cissé vont croiser le fer avec les Guépards du Bénin, ce soir (19 h) sur la même pelouse.

Partageant la poule L des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2023, les deux équipes s’étaient affrontées en aller et retour en juin 2023, pour une victoire à Dakar du Sénégal (3-1) et un nul (1-1) à Cotonou. Les Sénégalais s’étaient qualifiés à la Can en terminant premiers du groupe, alors que les Béninois, ayant terminé à la 3e place, n’ont pas eu cette possibilité. Ces deux équipes ouest-africaines vont se retrouver dans le nord de la France, dans une rencontre amicale, neuf mois après.

Le Sénégal part favori dans ce duel de félins, avec quatre victoires et deux nuls en six confrontations. Les Lions vont tenter d’enchainer une deuxième victoire pour oublier définitivement la désillusion de la Can en Côte d’Ivoire.

Mais les Béninois ayant tenu en échec les champions d’Afrique en titre, la Côte d’Ivoire (2-2), vont essayer de faire déjouer les champions sortants. Au-delà du résultat, cette rencontre permettra au staff technique d’éprouver ses plans de jeu et de voir certains joueurs qui n’ont pas l’occasion de beaucoup jouer ou qui arrivent fraichement dans la Tanière.

Un onze encore inédit

Pour cette deuxième sortie à Amiens, le sélectionneur devra se passer des services d’Ismaïla Sarr, Arouna Sanganté, Pape Guèye et Abdoulaye Niakhaté Ndiaye blessés et forfaits contre le Bénin. L’attaquant de l’Olympique de Marseille était titulaire contre le Gabon, contrairement aux trois autres.

Pour faire face aux Guépards, Aliou Cissé a prévu de poursuivre le turnover. Ainsi, il compte lancer un nouveau onze de départ différent de celui de vendredi dernier. ‘’L’objectif, au départ, c’était de donner du temps de jeu à un groupe et sur le deuxième d’en faire de même avec un autre. On va s’inscrire dans cette ligne directrice. L’équipe sera fortement modifiée au prochain match parce que c’est normal. On ne peut pas convoquer tous ces joueurs et ne pas leur donner du temps de jeu. On fera tout ce qui est possible pour leur donner du temps de jeu. Le match (de ce soir) nous permettra de changer l’effectif par rapport à ceux qui ont démarré le match contre le Gabon’’, a déclaré l’entraineur en conférence de presse de veille de match.

Tourner l’effectif permettra au coach de poursuivre les chantiers comme le flanc droit de la défense. Avec le forfait de Sarr, qui avait joué le rôle de piston face au Gabon, on devrait voir le retour d’une défense à quatre. Dans cette idée de faire jouer le maximum de joueurs, il pourrait donner sa chance à Formose Mendy.

Dans l’axe, à défaut de reconduire le duo Abdoulaye Seck-Seydou Sano, il serait intéressant de voir Mikayil Ngor Faye dans sa position de prédilection avec un des deux titulaires, Kalidou Koulibaly ou Moussa Niakhaté. Dans ce cas, Ismaïl Jackobs va occuper le côté gauche.

Au milieu de terrain, des joueurs comme Dion Lopy et Habib Diarra devraient avoir leur temps de jeu. Habib Diallo, présent en conférence de presse d’avant-match, va revenir à la pointe de l’attaque. De même, Amara Diouf pourrait faire son baptême du feu sur le côté gauche de l’attaque.

LOUIS GEORGES DIATTA