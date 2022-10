Artistes et environnement

Quatorze artistes dont quatre femmes réunis à la Galerie nationale d’art de Dakar ont lancé un appel à ‘’un comportement éthique vis-à-vis de l’environnement’’, à l’aide d’une exposition collective de peintures, de photographies et de vidéos, a constaté l’APS, mardi, à Dakar. L’exposition intitulée ‘’L’autre défi’’ marque le début de la saison artistique de la Galerie nationale d’art et ‘’invite’’ les populations à relever ‘’ce défi du XXIe siècle qu’est l’environnement’’, a expliqué son commissaire, Idrissa Diallo. Selon lui, parler de l’environnement revient à parler de l’être humain, car ‘’la production, la surexploitation et la destruction de la nature sont l’œuvre de l’homme’’.

‘’L’exposition conscientise, alerte, éduque et invite à avoir un comportement éthique vis-à-vis de l’environnement. L’art est aujourd’hui au service du développement durable. Les questions écologiques font de plus en plus partie de la création artistique’’, a souligné Diallo. Les œuvres exposées allient des techniques mixtes et divers outils : toiles, collage, peinture, objets recyclés, photographies et vidéos. Chacun des 14 artistes interprète à sa manière l’agression dont la nature est l’objet, comme le montre la série de visages et de portraits humains de Daouda Ndiaye. Ce dernier impute à l’homme cette dégradation de l’environnement. Avec une forme circulaire renvoyant à l’œil, la plasticienne Khadjitou Cissé exprime son désarroi en présentant une toile renvoyant au sens inverse des aiguilles d’une montre, sa façon à elle de dire que tout est à l’envers en matière d’environnement.

...Selon Idrissa Diallo, chacun des artistes a essayé, selon sa ‘’sensibilité’’, de s’exprimer sur le sujet. ‘’Le thème de l’environnement est mondial. Nous sommes tous interpelés et devons voir ensemble comment gérer l’environnement. Il s’agit de réfléchir et de voir comment être en symbiose avec la nature (…) L’espace se rétrécit de plus en plus l’espace, avec la montée des mers et les dégâts subis par la nature’’, a-t-il commenté. L’exposition ‘’L’autre défi’’ réunit des artistes sénégalais de renom, dont le peintre Daouda Ndiaye et le photographe Ousmane Ndiaye Dago, mais aussi des artistes moins célèbres pour la plupart.

Des artistes du Bénin, de la France et du Togo y participent. ‘’On a souvent tendance à exposer le travail des artistes connus. En ma qualité de commissaire, je me suis demandé qui fera la promotion de certains de ces artistes moins connus, si je ne le fais pas. Il faut donner aux jeunes les outils dont ils ont besoin pour se frayer un chemin’’, a commenté Idrissa Diallo. Une première partie de l’exposition ‘’L’autre défi’’ s’est déroulée en décembre 2021 au Village des arts de Dakar. Idrissa Diallo annonce une troisième partie, sur le même thème, l’environnement.