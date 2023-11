Comme pressenti, le FC Barcelone a pris la décision de ne pas remplacer le milieu de terrain Gavi (19 ans, 12 matchs et 1 but en Liga cette saison), blessé au genou et forfait pour le reste de la saison 2023-2024. En marge du nul contre le Rayo Vallecano (1-1) samedi en Liga, le directeur sportif du club catalan Deco l'a confirmé auprès du quotidien Marca.

"Xavi et moi sommes coordonnés en ce qui concerne le marché. Nous n'allons pas remplacer Gavi parce qu'il n'y a pas d'autre joueur comme lui sur le marché, et encore moins en janvier. Nous verrons à quel poste nous nous renforcerons. Gavi ? C'est un joueur important et difficile à remplacer en raison du caractère qu'il donne à l'équipe", a insisté le Portugais.