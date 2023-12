Fin de carrière pour Gorgui Sy Dieng, après dix saisons en NBA. Le pivot sénégalais va rester avec les San Antonio Spurs en tant que ‘’représentant des opérations de basket-ball’’.

Agent libre depuis la résiliation de son contrat par les San Antonio Spurs, en septembre dernier, Gorgui Sy Dieng a finalement décidé de mettre un terme à sa carrière. Le pivot sénégalais de 33 ans range ainsi les baskets après dix ans passés en NBA.

‘’Tout le monde autour de moi savait que je voulais jouer pendant 10 ans et c'était tout. J’ai toujours dit ça. Quand j'ai atteint le chiffre 10, j'ai dit que j'avais atteint mon objectif. Il était temps de s’arrêter et d’essayer différentes choses’’, a-t-il déclaré dans un entretien qu’il a accordé au site américain ‘’San Antonio Express News’’.

De retour avec les Spurs, la saison dernière, en provenance d’Atlanta, Dieng a obtenu en moyenne 4,1 points, 3,2 rebonds et 2 passes décisives sur un record de 41,7 % en carrière en 13 apparitions. San Antonio était le quatrième club de Dieng depuis son arrivée dans la NBA, en 2014. Il avait auparavant joué à Minnesota, à Memphis et à Atlanta.

Malgré son contrat résilié, le Sénégalais est resté à San Antonio et sans doute pour un moment. Car l’ancien capitaine des Lions va entamer une carrière dans cette franchise de basket de l'État du Texas. N’ayant reçu aucune offre, Gorgui Sy Dieng a contacté le manager général des Spurs pour intégrer le staff du club pour un stage non rémunéré. Brian Wright a donné son accord, mais à condition qu’il soit payé par les Spurs. Le club a ainsi créé pour lui le poste de ‘’représentant des opérations de basket-ball’’.

Gorgui se sent à l’aise dans ses nouvelles fonctions. ‘’Je suis très libre dans ce que je fais. Je suis au Front Office. J'apprends et je fais des choses. Quand ils commencent l’entraînement, je viens ici et j’aide l’équipe. Je suis ici juste pour être avec eux et les aider’’.

Sa présence dans le staff est appréciée par ses collègues. ‘’C'est un être humain merveilleux. Il est l'un des coéquipiers préférés de tous les temps. C'est une grande source d'expérience dans la ligue et tout le monde peut lui parler’’, a déclaré l’entraîneur des Spurs, Gregg Popovich. Le natif de Kébémer est aussi proche des joueurs avec lesquels il partage la salle d’entraînement. C’est le cas du meneur Tre Jones ‘’C'est quelqu'un à qui vous pouvez toujours parler à tout moment. Il est toujours ouvert. Je pense que le simple fait d'avoir ce lien personnel avec tout le monde et d'avoir de si bonnes relations avec les gens, c'est ce qui fait de lui ce qu'il est’’, a-t-il déclaré. Ou encore de la nouvelle recrue, le phénomène français Victor Wembanyama. ‘’Je pense qu'il a vraiment adopté son nouveau rôle. Il nous parle bien sûr de basket. Il a cette expérience. En dehors du tribunal, il donne parfois des détails sur les règles, les contrats ou quelque chose du genre. Il est vraiment dévoué’’.

En attendant d’apprendre les arcanes du métier, Gorgui Sy Dieng, qui n’exclut pas un jour de diriger une franchise de basket, savoure son séjour au Texas. ‘’J'aime San Antonio et j'aime être ici. Je ne le fais pas pour l'argent ou quoi que ce soit. Je veux juste apprendre. J'ai fait mon temps en NBA. Je le fais simplement parce que j’aime être avec les gars et j’aime apprendre’’.

LOUIS GEORGES DIATTA