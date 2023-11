Le FC Barcelone a signé un partenariat de cinq ans avec l’académie sénégalaise Be Sport Academy.

À l’instar des clubs français, dont le FC Metz avec Génération Foot et l’Olympique Lyonnais avec Dakar-Sacré-Cœur, le FC Barcelone veut aussi avoir une antenne de repérage des meilleurs talents au Sénégal.

En effet, l'équipe catalane vient de signer un partenariat de cinq ans avec Be Sport Academy. On peut dire que Mikhail Faye et Mamadou Mbacké, deux jeunes joueurs sénégalais, ont aiguisé la curiosité des Barcelonais pour les génies africains d'une manière générale. Ces pépites qui évoluent dans la réserve barcelonaise vont peut-être bientôt voir beaucoup de leurs compatriotes les rejoindre en Espagne.

Cet intérêt du club espagnol, au-delà de toutes les opportunités pour Be Sport Academy, va profiter au football sénégalais de façon globale.

En effet, avec le savoir-faire de la Masia notamment et les transferts de compétences, les jeunes les plus talentueux pourraient davantage se perfectionner. Et si l'on se projette plus loin, l'équipe nationale pourrait bénéficier, dans un futur proche, de l'expertise catalane.

MAMADOU DIOP