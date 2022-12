Le Sénégal est logé dans la poule A de la 23e Coupe d'Afrique des nations de football (Can) des moins de 20 ans, prévue du 11 février au 19 mars 2023, en compagnie notamment du pays organisateur, l'Egypte, a-t-on appris à l’issue du tirage au sort effectué cet après-midi au Caire. En plus du pays organisateur, le Sénégal partage sa poule avec le Mozambique et le Nigeria.

Au total, 12 équipes réparties dans trois groupes prendront part à la Can des moins de 20 ans, compétition à laquelle participeront le Bénin, le Congo-Brazzaville, l’Egypte, la Gambie, le Mozambique, le Nigeria, l’Ouganda, la République centrafricaine, le Sénégal, le Soudan du Sud, la Tunisie et la Zambie. Le groupe B est composé de l’Ouganda, de la Centrafrique, du Soudan du Sud et du Congo Brazzaville. La Gambie, la Tunisie, le Bénin et la Zambie s’affronteront dans le groupe C.

Les quatre demi-finalistes seront directement qualifiées pour la Coupe du monde de la catégorie, prévue la même année en Indonésie. La Can des moins de 20 ans, organisée depuis 1979 par la Caf, se tient tous les deux ans. La première édition a été remportée par l’Algérie. Jusqu’en 1989, la finale se jouait en match aller et retour. Depuis 1991, la finale se joue sur un seul match, dans un pays déterminé.

Le Sénégal, pays organisateur et finaliste de la 19e édition en 2015, n’a jamais remporté le tournoi. Après avoir échoué en finale de l'édition qu'il avait organisée, le pays a aussi perdu les finales de 2017 et 2019. Le Nigeria est la nation la plus titrée avec sept trophées. Le Ghana, tenant du titre, a remporté quatre éditions de la Can des moins de 20 ans, de même que le pays hôte, l’Egypte.