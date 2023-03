MALICK DAF (COACH DU SÉNÉGAL)

‘’Les gosses ont bien mérité leur titre de champion’’

‘’Ce qui a fait la différence, c’est notre entame de match. Durant les 15 premières minutes, nous avons mis le pied sur le ballon. Nous avons pressé haut et sur une action bien construite et bien élaborée, Souleymane Faye a marqué. À un moment, on a reculé et laissé le jeu à l’adversaire qui a poussé. On a voulu jouer sur les transitions et les contre-attaques rapides.

En seconde période, j’ai apporté des rectificatifs nécessaires et j’ai demandé à l’équipe de ne pas subir et de ne pas reculer, en pressant haut. Les Gambiens ont continué à pousser avec leurs changements opérés, mais on a un bloc dense au milieu et en défense. Les gosses ont bien travaillé. Ils méritent leur titre de champion. Je les félicite. J’aime gagner. La victoire finale n’a pas été facile. On a joué contre une belle équipe gambienne qui n’a pas démérité et qui a montré beaucoup de valeurs et de vertus.’’

LAMINE CAMARA (MEILLEUR JOUEUR)

‘’Je rêve d’intégrer la sélection A’’

‘’Il me reste beaucoup de choses à découvrir et à vivre. Tout joueur rêve d’évoluer avec l’équipe nationale A et c’est aussi mon cas. Je rêve d’intégrer la sélection A et cela ne dépend que de moi et je vais me donner les moyens d’y arriver. J’ai beaucoup travaillé pour en arriver à cette distinction. Tout le monde disait que je devais être élu meilleur joueur du Championnat d’Afrique des nations (Chan) passé. Cela n’a pas été le cas. L’entraineur Pape Thiaw m’avait demandé de continuer à travailler et que j’avais l’occasion de prouver à la Can U20 que je méritais cette reconnaissance. J’ai suivi les conseils du coach (Malick Daf).’’

PAPE DEMBA DIOP (MEILLEUR BUTEUR)

‘’On a réalisé le vœu de tous les Sénégalais’’

‘’Je suis fier de l’équipe. Ce soir, on a réalisé le vœu de tous les Sénégalais : celui de continuer sur cette dynamique victorieuse depuis la Can senior. C'est fait. Maintenant, on va tourner la page de cette Can en Égypte et faire focus sur le prochain Mondial pour rester sur cette lancée de victoires. C'est aujourd'hui une fierté de battre le record de Dia Ndiaye et de Youssouph Badji (co-meilleurs buteurs en 2019 avec trois buts chacun). Je ne m'attendais pas à de telles performances, surtout de terminer meilleur buteur. Je remercie mes coéquipiers, car sans leur jeu collectif, je n'en serais pas à ce stade. Je suis heureux d'être le meilleur buteur.’’

MACKY SALL

‘’Meilleure équipe’’

‘’Chaleureuses félicitations à nos Lionceaux et à leur staff pour leur brillante victoire en finale de la Can U20. Inédit dans les annales : 6 matches 14 buts marqués, 0 encaissé ! Meilleure équipe. On ne peut faire mieux. Bravo aussi aux jeunes Scorpions, qui n’ont pas démérité.’’