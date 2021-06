C’est le concert du groupe Missal qui a clos la 29e édition du Festival international de Jazz de Saint-Louis. Les organisateurs et leur partenaire leader, la Bicis BNP/Paribas, ont fait face à la presse dimanche dernier, pour évaluer la session de cette année qui s’est tenue dans un contexte très particulier.

Le point de presse de clôture de la 29e édition du Festival international de Jazz de Saint-Louis a été une tribune, pour le directeur général de la Bicis, Bernard Levie, de féliciter le président de l’association Saint-Louis Jazz, Me Ibrahima Diop, et son équipe. Il estime qu’ils n'ont ménagé aucun effort pour relever le défi de l’organisation de ce format réduit du festival.

"Le temps de la préparation était très court, mais vous vous êtes surpassés et avez déployé d'énormes efforts, à la dernière minute, pour présenter d'excellents plateaux", s’est réjoui M. Levie. Les prestations ont été de haute facture, a-t-il ajouté, de celle d’Awa Ly à celles de Vieux Farka Touré et de Baaba Maal, en passant par la belle performance du groupe Jam Jazz.

"Le public a beaucoup apprécié, parce que l’ambiance des concerts était extraordinaire. En un temps record, si l’association Saint-Louis Jazz a pu réussir ce coup de maître, nous pouvons dès lors affirmer que l’année prochaine, nous aurons un autre beau festival", a souligné, optimiste, le DG de la Bicis.

Profitant de l'occasion, Bernard Levie a également rendu un vibrant hommage à feu Alioune Badara Diagne ‘’Golbert’’, grand homme de la culture et parrain de l'édition 2021. Il a réaffirmé la disponibilité de l’institution bancaire qu’il dirige à continuer le partenariat avec l’association Saint-Louis Jazz, afin que le festival rayonne encore dans le monde entier.

Pour le président de l'association Saint-Louis Jazz, malgré le facteur temps et le contexte sanitaire mondial, la 29e édition est l'une des plus réussies en organisation et en programmation. " Unanimement, tous les festivaliers ont montré leur satisfaction. Après chaque concert, le public en redemandait encore, ce qui prouve que les prestations étaient excellentes. D'ailleurs, il y avait toujours foule devant l'Institut français et qui ne pouvait pas accéder au lieu. Les artistes des plateaux In ont bien assuré. Les autres secteurs économiques de la ville ont aussi senti le festival. Des hôtels, auberges et restaurants qui étaient restés plus de 18 mois fermés, ont affiché le plein depuis une semaine, voire plus", a soutenu Me Diop.

Et le groupe Missal ‘’boucla la boucle’’

Dimanche soir s’est tenu le dernier concert de cette 29e édition. Le groupe Missal n’a pas moins fait que ceux qui l’ont précédé. Woz Kaly et compagnie ont laissé une forte impression au nombreux public qui tenait à clôturer la 29e édition du Festival international de Jazz de Saint-Louis. Le groupe de la Patte d'Oie, reconstitué après plusieurs années de séparation, a transporté les mélomanes dans différents styles de musique. Le public melting-pot de l'Institut français a dansé du mbalax, du jazz et même du zoulou sud-africain. Malgré plusieurs années de séparation, les musiciens du groupe Missal ont démontré au public qu'ils n'ont rien perdu de leur talent des années 1990.

L'apothéose de la soirée fut atteinte quand Woz Kaly entonna "Tollu Buur", suivi du morceau dédié à Cheikh Massamba Diarra Mbaye, digne fils de Saint-Louis et fidèle compagnon de Cheikh Ahmadou Bamba.

Adama SENE (Saint-Louis)