ADIEU, CAMARADE ABDOUL MAZID NDIAYE !

Je viens d’apprendre, avec une immense peine et une profonde tristesse, le décès de Abdoul Mazid Ndiaye, ancien membre de l’ONEL, figure emblématique de la société civile sénégalaise.

Précurseur du mouvement associatif et du développement communautaire à travers l’OFADEC, personnalité démocratique engagée au sein du CONGAD, il a joué un rôle déterminant dans l’élaboration du Code consensuel électoral de 1992. Il fut également, aux côtés du Grand Landing Savané, l’un des fondateurs de la mouvance maoïste sénégalaise.

Que Allah, le Très Miséricordieux, lui pardonne, lui fasse miséricorde et l’accueille dans Son Paradis, ainsi que tous nos défunts. Amine.

Grand Mazid, comme je l’appelais affectueusement, était un homme discret et calme, mais aussi un homme d’action, efficace, profondément bon, un humaniste sincèrement dévoué à la cause du peuple.

Je présente mes sincères et émues condoléances à sa famille, à tous ses camarades, en particulier à Grand Landing Savané, ainsi qu’à tous ses amis.

Nit ku baax la woon !

Youssou Diallo

Président du Club Sénégal Émergent