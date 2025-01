L’heure n’est plus au calcul, pour le Jaraaf de Dakar, qui joue sa survie en Coupe Caf, demain dimanche, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, face à l’Asec Mimosas, en match comptant pour la 5e journée du groupe C.

Le prochain rendez-vous du Jaraaf de Dakar (3e, 5 pts) en Coupe de la Confédération africaine de football (Caf) est crucial pour sa survie. Le club de la Médina s’est relancé grâce à sa victoire contre Orapa United du Botswana (1-0), il y a une semaine. Dans le cadre de la 4e journée, ce dimanche, les Sénégalais reçoivent les Ivoiriens de l’Asec Mimosas (3e, 5 pts). Comptant le même nombre de points, les deux équipes jouent la 2e place du groupe C dominé par l’USM Alger (8 pts). Devant jouer leur dernier match de poules à l’extérieur contre le club algérois, les Vert-Blanc sont tenus de gagner pour garder leur destin en main. Alors que les Mimos auront encore une dernière chance à domicile lors de la réception d’Orapa, pour le compte de la 6e journée.

‘’C’est une finale. L’Asec est une grande équipe et ce match ne sera pas facile. Si nous voulons passer le second tour, il faut absolument gagner. Rien n’est impossible en football. Avec plus de concentration, on peut y arriver’’, a déclaré Malick Daf il y a une semaine.

Matthew Fall pile à l’heure

Le Jaraaf de Dakar va jouer son deuxième match à domicile après le nul contre l’ASM Alger (0-0) et la victoire face à l’équipe botswanaise (1-0). D’ailleurs, cette rencontre marque un tournant pour les Médinois qui, en plus d’avoir décroché les trois points, ont inscrit leur premier but dans ce tournoi. Il est l’œuvre d’Almamy Matthew Fall. Le meilleur buteur de la Ligue 1 (5 buts), qui est resté muet lors des trois premières sorties africaines, s’est réveillé au bon moment pour remettre son équipe sur les rails. Sa tête rageuse dans les dernières secondes de la rencontre face à Orapa (90e+7) a libéré tout un peuple. Et du côté de la Médina, on espère qu’il constitue le déclic pour leur goléador.

Le jeune attaquant et ses compères de l’attaque doivent garder cette dynamique et se départir de leur inefficacité maladive. C’est au bout du suspense qu’ils ont arraché la victoire face à Orapa, après une avalanche d’occasions manquées. Les hommes de Malick Daf ont obtenu six occasions franches qu’ils n’ont pas pu concrétiser. Dominant l’adversaire qui s’est regroupé en bloc, ils ont réalisé 18 frappes dans la surface de réparation, dont deux sur le poteau. Le portier Malapela a failli, à lui seul, tenir en échec les Sénégalais, pour avoir réalisé 12 arrêts. Il a même arrêté le penalty de Jean Rémi Bocandé, à la 14e mn.

Face à l’Asec, le Jaraaf n’aura pas autant d’opportunités. Les attaquants doivent faire preuve d’efficacité et d’efficience. Car en face, les Ivoiriens ne vont pas se contenter de défendre leur camp. Désireux de faire un ‘’résultat positif’’, ils vont jouer crânement leurs chances.

Une défense solide

Heureusement, les Médinois peuvent compter sur une défense solide, qui a montré ses qualités depuis le début de la compétition. Le Jaraaf a la deuxième meilleure défense du groupe C, avec seulement deux buts encaissés (face à l’Asec). Cheikh Lo Ndoye et sa ligne défensive ont réalisé trois clean sheet d’affilée en Coupe Caf. Le portier a été impérial lors des rares attaques des Botswanais. Alors que la paire axiale Moustapha Gueye-Abdoulaye Diédhiou a fait montre de maîtrise, réussissant 100 % de leurs tacles (7 au total). Les latéraux Rémi Bocandé et Fadilou Fall ont bien répondu présents, avec un apport notable dans les tâches offensives. En dépit du penalty manqué, Bocandé a été décisif sur le centre décisif pour Matthew pour le but de la victoire.

Privilégier le collectif

Les joueurs du Jaraaf ne doivent pas perdre de vue que le football est un sport collectif. Coach Daf leur a reproché ce défaut de jouer pour le groupe. ‘’Les joueurs ont parfois été égoïstes, cherchant à jouer individuellement au lieu de privilégier le jeu collectif’’, a regretté l’entraineur.

Le capitaine Cheikh Lo Ndoye et ses coéquipiers doivent rester unis et solidaires, d’autant plus qu’ils n’auront pas le soutien du public. Le match devant se jouer à huis clos, du fait de la sanction infligée au Jaraaf suite aux incidents survenus au stade Abdoulaye Wade lors du match contre USM Alger, le 8 décembre dernier. ‘’Nous aurions aimé jouer devant notre public en les écoutant chanter. Ce n’est pas motivant, mais il fallait faire le job et on l’a fait’’, a regretté Malick Daf à la fin du match face à Orapa. Ses joueurs devront montrer le même état d’esprit, avec beaucoup d’envie et un mental de gagneur pour surmonter l’obstacle ivoirien.

LOUIS GEORGES DIATTA