La cinquième journée des courses hippiques a été riche en événements. L’hippodrome municipal de Dahra a abrité, ce dimanche, le prix du Président de l’Assemblée nationale. Cette course a opposé les chevaux du groupe 1 sur une distance de 2 200 m. Moubarack d’Assane Ndiouk a franchi le premier la ligne d’arrivée, avec un temps de 2mn53. Il est suivi de Ndamli du Pr. Sakhir Thiam et de Birima Ma Mbenda de Meissa Selle Ndiaye. La journée a été ouverte par la course réservée aux poulains de 3 ans, sur une distance de 1 650 m, dotée du prix Samba Diobene Ka. Sangomar de Mbaye Diène Mbaye s’est imposé sur un temps de 2mn10. Selle Co Diop de l’écurie Amadou Selle Ndiaye et Sope de l’écurie Idrissa Niang sont arrivés respectivement deuxième et troisième.

Les poulains de 2 ans ont pris la suite sur la piste, sur une distance de 1 200 m. À l’arrivée, c’est Tafsir de l’écurie Mohamed Sylla qui a été le plus rapide, avec un temps de 1mn34. First (2e) de Dame Bao et Séances The Star (3e) de Moustapha Hachem ont complété le podium.

L’avant-dernière course concernant le groupe 3 sur une distance de 2 200 m, remportée par Yessal de l’écurie Moustapha Ndiaye, avec un temps de 2mn58. Il est suivi de Safar de l’écurie propriétaire Omar Bao et Sante Yalla d’Anna Thiam.

Le tour a été bouclé par le groupe 2, sur une distance de 2 200 m. Capitaine Th. Sankara de Mansour Ndiaye est arrivé le premier, avec un temps de 2mn56. Il a devancé Maleene (2e) de Matar Mbaye et Damel Daou Demba (3e) de Babacar Mbagnick Fall.

Résultats - 5e journée Poulains de 3 ans (1 650 m) 1er Sangomar (propriétaire Mbaye Diène Mbaye) 2e Selle Co Diop (écurie Amadou Celle Ndiaye) 3e Sope (écurie Idrissa Niang) Poulains de 2 ans (1 200 m) 1er Tafsir (écurie Mohamed Sylla) 2e First (propriétaire Dame Bao) 3e Séances The Star (propriétaire Moustapha Hachem) Groupe 3 (2 200 m) 1er : Yessal (écurie Moustapha Ndiaye) 2e Safar (écurie propriétaire Omar Bao) 3e Sante Yalla (propriétaire Anna Thiam) Groupe 1 (2 200 m) 1er Moubarack (propriétaire Assane Ndiouk) 2e Ndamli (propriétaire Pr. Sakhir Thiam) 3e Birima Ma Mbenda (propriétaire Meissa Celle Ndiaye) Groupe 2 (2 200 m) 1er Capitaine Th. Sankhara (propriétaire Mansour Ndiaye) 2e Maleene (propriétaire Matar Mbaye) 3e Damel Daou Demba (propriétaire Babacar Mbagnick Fall)

LOUIS GEORGES DIATTA