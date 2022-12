Ce n'est un secret pour personne, Christophe Dugarry n'est pas un grand fan de Didier Deschamps. Les deux hommes s'apprécient d'ailleurs très peu. Il n'est donc pas étonnant de voir l'ancien attaquant des Bleus confier dans L'Equipe qu'il aimerait voir Zinedine Zidane prendre la place de "DD" sur le banc de l'équipe de France après la finale de la Coupe du monde 2022 perdue face à l'Argentine (3-3, 2-4 tab).

"Qu'il reste cinq ans, dix ans, quinze ans de plus, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas à moi de décider. Je ne cache pas que je préférerais que ce soit 'Zizou' (Zinédine Zidane), j'ai envie de voir autre chose. Deschamps, j'entends ce qu'il dit, mais on ne peut pas dire que l'équipe de France appartient à tout le monde et la garder pendant douze ans, surtout quand tu as un successeur possible qui a gagné trois fois de suite la Ligue des Champions (avec le Real Madrid, en 2016, 2017, 2018) et qui peut amener quelque chose à l'équipe de France", a expliqué le champion du monde 1998 dans une interview accordée au quotidien sportif.

"Ce qui me dérange chez Deschamps ? C'est qu'on ne peut jamais parler football, poursuit-il. Qu'on ne le fasse pas quand on gagne, comme en 2018, sur le thème 'je m'en fous, j'ai gagné', d'accord, éventuellement, mais quand tu perds, tu dois des explications, tu dois un débat, au moins sur la préparation de match. (...) A un moment, ce serait bien de parler football, et d'essayer de comprendre. Parce que les Argentins, on les a fait exploser en cinq minutes comme des pop-corn.

Ils sont moins forts que nous, c'était un cadeau de jouer contre eux. Il n'y a pas eu de match totalement géré, mais on a l'habitude, maintenant, depuis douze ans (10 en réalité), ça fait partie du style Deschamps où seul le résultat compte. Mais ces quatre-vingts minutes, c'est le vrai débat des gens passionnés de foot et qui aiment l'équipe de France."