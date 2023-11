L’équipe du Sénégal va faire son entrée dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de la zone Afrique, ce samedi soir (19 h), contre le Soudan du Sud, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les Lions vont jouer sans leur public à cause du huis clos prononcé par la Fifa.

La longue course vers la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique a démarré. Le Sénégal, huitième de finaliste de la dernière édition, va entrer en lice ce samedi, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio (19 h). Partant avec le statut de favori de la poule B, les Lions doivent tenir leur rang face au petit poucet du groupe, le Soudan du Sud (165e). De plus, la République démocratique du Congo s’est installée, provisoirement à la tête de la poule, grâce à sa victoire face à la Mauritanie (2-0), jeudi dernier. Alors que le Togo, prochain adversaire du Sénégal, a été tenu en échec par le Soudan (1-1).

Après leur chute face à l’Algérie (0-1), en amical en septembre dernier, les champions d’Afrique ont redoré leur blason, un mois plus tard, en dominant le Cameroun, quintuple champion d’Afrique, sur le même score au stade Bollaert-Delelis de Lens.

De retour à Diamniadio, les hommes d’Aliou Cissé devront jouer sans leurs supporters, à cause du huis clos prononcé par la Fifa, sanctionnant les agissements du public de la dernière rencontre des éliminatoires du Mondial-2022 face à l’Égypte.

Néanmoins, Sadio Mané et ses coéquipiers vont tout mettre en œuvre pour sortir de cette confrontation et se faire pardonner cette défaite contre les Fennecs. Face aux Bright Stars, les Lions sont largement favoris. Pour autant, les hommes d’Aliou Cissé ne devraient pas prendre de haut leurs adversaires, qui ne se gêneront pas de leur mettre des bâtons dans les roues. La plus jeune sélection nationale africaine veut jouer les trouble-fêtes dans cette poule.

Le sentiment de supériorité, le Nigeria en a fait les frais. Les Supers Eagles qui recevaient le Lesotho, jeudi dernier, ont été contraints au nul par les Crocodiles (1-1).

Le sélectionneur national devrait apporter quelques réajustements dans son onze de départ, avec le retour de Formose Mendy, Nicolas Jackson et l’absence de Nampalys Mendy, blessé. En défense, le coach avait opté pour une défense à trois, avec Krépin Diatta à droite et Ismaïl Jakobs à gauche comme pistons. Il pourrait reconduire ce même dispositif, avec le duo Koulibaly-Niakhaté dans l’axe et Édouard Mendy dans le but. À moins qu’il revienne au classique 4-4-2 ou 4-3-3.

Au milieu de terrain, Pathé Ciss pourrait remplacer Nampalys et être associé à Pape Matar Sarr et Idrissa Gana Guèye ou Aliou Cissé pourrait faire confiance à Dion Lopy.

En attaque, avec le retour en force de Jackson avec Chelsea, l’attaquant des Blues devrait être aligné à la pointe, associé au duo Ismaïla Sarr-Sadio Mané.

Programme Samedi 13h Afrique du Sud - Benin 16h Niger - Tanzanie 19h Sénégal - Soudan du Sud Dimanche 13h Burundi - Gabon Mozambique - Algérie Zimbabwe - Nigeria 16h Sierra Leone - Égypte Soudan - RD Congo

LOUIS GEORGES DIATTA