A quelques heures de la rencontre contre l’Angleterre en huitièmes de finale de la Coupe du monde, les Lions sont dans les dispositions d’en découdre avec les vice-champions d’Europe.

Les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 seront marquées, ce dimanche, par le choc entre l’Angleterre, vice-championne d’Europe, et le Sénégal, champion d’Afrique. Ayant atteint le premier objectif de cette campagne qatarie, avec la qualification au second tour, les Lions s’apprêtent à relever un autre défi : atteindre les quarts de finale comme la génération 2002. Malgré l’ampleur de la tâche et le calibre de l’adversaire, les hommes de Aliou Cissé ne se font pas de pression, pour autant. Ils sont même ‘’prêts’’ à en découdre avec les Three Lions.

Selon Seyni Dieng, le niveau de confiance s’est ‘’élevé’’. ‘’C’était difficile au début, car, on a perdu le premier match, mais, tous les joueurs se sont relevés. Nous sommes restés soudés en équipe. Ainsi, nous avons eu de belles victoires. Nous sommes prêts pour le prochain match’’, a déclaré le portier de Queen Park Rangers au micro du Mirror.

L’Angleterre a fait forte impression dans ce Mondial par son entrée fracassante contre l’Iran. Les Three Lions se sont promenés sur les Iraniens sur le score de six buts à deux, avec un doublé de Saka. Les finalistes de l’Euro 2020, qui comptent dans leurs rangs des goléadors comme Harry Kane, Marcus Rashford…, ont la meilleure attaque avec neuf buts inscrits. Cet arsenal offensif ne semble pas ébranler le gardien de but de QPR. ‘’Nous ne nous méfions pas de Harry Kane ni de personne dans l’équipe d’Angleterre. Nous sommes très conscients qu’ils ont une belle équipe, avec de très bons joueurs, mais, nous aussi, et nous sommes définitivement prêts.’’

C’est le même discours tenu par son coéquipier, Mamadou Loum Ndiaye. Le milieu de terrain de Reading a assuré que l’état d’esprit est ‘’bon’’ et que l’équipe est ‘’concentrée sur le match qui va suivre’’. ‘’Nous savons que tous les matchs sont importants et on est venu pour jouer des finales. On est en coupe du monde et on sait que rien ne sera facile’’, a-t-il soutenu.

Aliou Cissé et ses joueurs vont jouer crânement leur chance pour disposer des Three Lions. Pour y arriver, Loum Ndiaye pense avoir la solution. ‘’En Coupe du monde, il n’y a que les meilleurs. Donc, de notre côté, on va répéter ce qu’on a fait en entrainement et gagner ce match.’’ Mais le sélectionneur devra encore se passer de l’un de ses cadres. Après le forfait de Sadio Mané, Aliou Cissé est obligé de remanier son milieu de terrain en l’absence d’Idrissa Gana Gueye, suspendu pour cumul de cartons jaunes.

Cette absence de taille ne devrait pas impacter sur le reste du groupe, à en croire l’ancien joueur de Porto. ‘’On parle du football qui est un sport collectif. L’essentiel est d’être prêts pour pouvoir faire le job, quand le coach fera appel à moi ou à un autre’’, déclare Loum Ndiaye, qui n’a pas encore joué la moindre minute dans ce Mondial.