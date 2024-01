Une magnifique soirée avec de belles prestations artistiques. C’est ainsi que s'est ouverte, lundi soir, la deuxième édition du Festival national des arts et cultures (Fesnac). Une soirée qui a duré plus de six heures, et présidée par Macky Sall.

Après avoir accueilli la 11ème édition du Festival national des arts et cultures (Fesnac), Kaffrine a passé le flambeau à la région de Fatick pour la 12e édition de cet événement annuel. Ouverte lundi soir, cette édition se poursuivra jusqu’au 12 janvier. Un spectacle riche en sons et en lumières a marqué l’ouverture officielle. Une prestation remarquable de la délégation de la communauté Lebou, honorée au niveau national, a constitué le premier tableau. Une magnifique chorégraphie de la danse Ndawrabine a été exécutée à cette occasion.

Il y a ensuite eu la Parade des 14 délégations régionales. Elle a permis d’enchanter le public par des sonorités, chants, danses et tenues mettant en valeur la grande beauté et la richesse de la culture sénégalaise. Le méga spectacle ´´Njukël Macky’´, (mettant en scène plus de 400 artistes), a marqué les esprits en dressant un tableau représentant les réalisations du Président Macky Sall. Des camions de construction transportant des danseurs vêtus de gilets et de casquettes, semblables à des ouvriers d'une société de construction, ont défilé devant la grande scène. Les danseurs sont ensuite descendus, se sont élancés sur la piste de danse, emportés par les sonorités du sud du Sénégal.

Des feux d'artifice ont également illuminé le ciel, arborant les mots ´´Merci Macky’’. Il convient également de souligner l'intermède musical Ngoyane, où ‘’le Saloum chante pour Macky au Sine’’. À la fin de sa prestation, les autorités ont sollicité une prolongation de sa présence sur scène.

Parmi les moments marquants de cet événement haut en couleurs, on retiendra la performance des artistes de la troupe Diof-Dior, parmi lesquels figure Aida Mbaye, la fille de Yandé Codou Sène (la chanteuse qui avait composé une célèbre musique pour L. S. Senghor). Accompagnée de son orchestre et de plusieurs danseurs, elle a entonné des louanges en l'honneur de Macky Sall et de sa famille. Les artistes de Diof-Dior ont offert des prestations remarquables, mettant en lumière toutes les facettes de la culture sérère. La prestation des artistes marocains a ensuite pris place, ajoutant une nouvelle dimension à cet événement.

Au cours de la cérémonie, le ministre Alioune Sow a remis au président Macky Sall un livre intitulé " Les Mélanges " retraçant la vie et l'œuvre du chef de l'Etat. L’air satisfait, Macky Sall, qui est resté assis sur la tribune des officiels pendant plus de six tours d’horloge, a déclaré: ‘’La culture est le soleil d'une Nation, tout devient sombre sans la culture. C'est la raison pour laquelle un des fils du territoire Sine, le poète Léopold Sédar Senghor a immortalisé la culture dans son œuvre ‘nuits de Sine’. La culture, c'est notre âme et notre identité; elle relie nos interactions.’’

BABACAR SY SEYE ET MOUSTAPHA NDIAYE (Correspondant à Fatick)