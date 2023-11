Festival Dakar-Basel 

La 2e édition du festival international Dakar-Basel 2023 se déroulera, du 15 au 17 décembre 2023 à Dakar. L'objectif du festival, selon son initiateur, est de raviver la flamme de la nostalgie musicale en invitant le groupe SeneMali et la nouvelle génération d'artistes à partager leur passion pour la bonne musique. En plus, selon Cheikh Dieng, de savourer des performances exceptionnelles.

Les festivaliers auront l'opportunité d'échanger avec les légendes de la musique grâce à des master classes et des concerts. "Le festival international Dakar-Basel débutera le vendredi 15 décembre avec une cérémonie d'ouverture à 10 h au centre culturel Blaise Senghor. A

u programme, un panel de discussions sur le thème brûlant de l'émigration clandestine, suivi d'échanges culturels entre musiciens occidentaux et sénégalais, sous la présidence du ministère de la Culture et le corps diplomatique. La journée se poursuivra avec une série de concerts mémorables qui se prolongeront jusqu'à 22 h. Parmi les artistes à l'affiche, on compte des noms prestigieux tels que Pape Diouf, Sidy Samb, Professor Wouassa de Suisse, Moussa Ngoni du Mali, Isiah Shaka de France, Meissä Niang et Ismaila Sané de Finlande, pour n'en citer que quelques-uns.

La crème de la musique sénégalaise sera également présente pour couronner cet événement musical d'exception", a confié à ‘’EnQuête’’ le guitariste producteur arrangeur. Pour rappel, Cheikh Dieng est un musicien qui a eu à jouer avec plusieurs ténors de la musique sénégalaise. Il a accompagné Youssou Ndour, Fallou Dieng, Mamadou L. Maiga, Manel Diop, Sidy Diop, Sidy Samb, Baba Maal, Kiné Lam. Il est actuellement avec Pape Diouf.