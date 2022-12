En prélude à la tenue du 11e Festival national des arts et cultures (Fesnac), en début d'année 2023, le ministre de la Culture et du Patrimoine historique a installé le comité scientifique du festival ce mardi. ‘’Femme, éducation culturelle et développement socioéconomique’’ est la thématique de cette édition.

Kaffrine va accueillir, du 21 au 28 janvier 2023 le Fesnac. À cet effet, le comité scientifique a été officiellement installé mardi dernier par le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow. D’ailleurs, le secrétaire général du ministère, Habib Léon Ndiaye, a profité de l’occasion pour revenir sur les objectifs de cet événement. "Le Fesnac est une manifestation itinérante. Elle a pour but d'encourager l'expression des spécificités culturelles et artistiques de la Nation, tout en mettant en avant leurs éléments de similitude pour la consolidation de l'unité nationale", a-t-il fait savoir.

Il est également revenu sur les rôles assignés au conseil scientifique. "Le conseil détermine les orientations scientifiques et techniques du Fesnac, assure de façon périodique le suivi de l'application des orientations et procède aux évaluations sectorielles et globales de chaque édition", a-t-il rappelé.

À la suite de cet exposé, le ministre lui-même a tenu à évoquer certains objectifs de l'événement qui transcendent même les festivités. "Nous devons plus que jamais consolider ces acquis qui fondent notre Nation. Je veux citer parmi ceux-ci le vivre-ensemble, la tolérance, etc. Le Fesnac, au-delà des programmes festifs, vient également pour cimenter davantage ce qui fait un peu la particularité de notre pays : une seule Nation indivisible", a soutenu Aliou Sow.

"Il est hors de question, insiste-t-il, que l'adversité politique, par exemple, vienne ébranler toute cette harmonie, cette cohésion sociale. Et nous sommes convaincus que l'édition de Kaffrine et celles qui suivront constitueront des leviers puissants pour atteindre ces objectifs que nous nous sommes fixés".

Et, dit-il, "il y aura beaucoup d'activités. C'est un format multi sites. C'est-à-dire, chaque département de la région hôte aura son mini-festival ; c'est l'affaire de tous. Ainsi, j'appelle à l'appropriation par tous les acteurs régionaux et nationaux pour une réussite optimale de ce grand événement qui, je le rappelle, marque son grand retour. Kaffrine sera également l'occasion de célébrer nos héros, nos fils les plus illustres. Mais cette fois-ci, il ne s'agira pas d'hommages posthumes. Nous comptons commémorer les plus émérites d'entre nous, tout secteur compris, de leur vivant".

Selon M. Sow, un certain nombre de prix relatifs à la littérature, au cinéma, au théâtre, etc., seront aussi en compétition. Une façon selon lui de "récompenser le savoir-faire des talents locaux et nationaux".

Pour mieux accentuer la reprise du Fesnac, le ministre déclare vouloir organiser l'événement deux fois au courant de l'année 2023. "Pour un peu rattraper le temps perdu, nous comptons, juste quelques mois après Kaffrine, tenir encore le Fesnac dans une autre région qui sera choisie ultérieurement. Nous voulons vraiment que cette 11e édition du Fesnac marque de façon indélébile le retour des festivals d'envergure dans l'ensemble du pays. Chaque région devrait être en mesure d'avoir au moins deux événements majeurs chaque année", a-t-il conclu.

MAMADOU DIOP (STAGIAIRE)