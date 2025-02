Le Sénégal était à nouveau impliqué dans une série de tirages au sort. Les groupes de la Can U17 et la Coupe d’Afrique des nations de futsal féminin sont connus depuis hier.

Après le tirage au sort de la Can Maroc-2025, la Confédération africaine de football a procédé, à son siège au Caire, ce jeudi, aux tirages au sort de trois de ses compétitions. En présence des anciens internationaux sénégalais Souleymane Camara et malien Adama Coulibaly. Parmi ces trois compétitions, la Can U17 et la Coupe d’Afrique féminine de futsal. Tous ces tournois doivent se tenir entre mars et avril 2025 et sont qualificatifs pour les différents Mondiaux. Le Sénégal est l’un des rares pays à être en lice dans toutes les compétitions.

Nouvelle équipe, même objectif

Pour la première fois depuis sa création en 1995, la Coupe d’Afrique des nations U17 va se disputer entre seize équipes. La Caf a décidé de relever le niveau de la compétition en ajoutant quatre équipes par rapport à la dernière édition qui s’est tenue en Algérie en 2023, qui a vu le Sénégal soulever son premier trophée dans la catégorie. La bande à Amara Diouf, Serigne Fallou Diouf et Abdou Aziz Fall avait survolé le tournoi en remportant tous leurs matchs (victoire aux tirs au but en demi-finale contre le Burkina Faso).

Deux ans après, les Lionceaux vont faire le voyage au Maroc pour défendre leur titre du 30 mars au 19 avril prochain. Ils ont obtenu leur ticket en s’imposant lors du tournoi Ufoa/A à l’annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio face au Mali, après un match renversant (victoire aux tirs au but après un score de 3-3).

Logés dans le groupe C, Souleymane Faye et ses poulains vont affronter la Gambie, médaillée de bronze au dernier tournoi Ufoa/A et double vainqueur de cette Can (2005 et 2009). Les jeunes Scorpions sont des habitués de la compétition. Absents de la dernière édition, ils auront à cœur de faire un bon parcours et de viser le dernier carré qu’ils n’ont plus atteint depuis 2009.

Les Lionceaux vont aussi affronter les Ocean Stars de la Somalie. Présents lors de l’édition précédente, ils avaient partagé la poule C avec les hommes de Serigne Saliou Dia, coach des cadets à l’époque. Les Somaliens s’étaient inclinés lors de la dernière journée 3-0.

Bien qu’ils n’aient toujours pas participé à une phase finale de Can, les jeunes Ocean Stars enchaînent les présences dans les petites catégories.

La dernière équipe du groupe est la Tunisie. Absents de la compétition depuis leur médaille de bronze en 2013, les Aiglons de Carthage reviennent avec l’envie de briller chez les voisins marocains.

Quête d’un premier titre à domicile

Finaliste de la dernière édition (battu par le Sénégal 2-1) et pays hôte de cette édition, le Maroc est logé dans la poule A. Après l’échec contre les Lionceaux du Sénégal en 2023, les Lionceaux de l’Atlas vont tenter de décrocher leur premier titre à domicile. Ils héritent d’une poule abordable avec l’Ouganda, qui participe pour la première fois à la compétition, la Tanzanie et la Zambie qui n’ont jamais dépassé la phase de groupes.

La poule B est composée du médaillé de bronze de la dernière édition, le Burkina Faso. Les Étalons seront accompagnés par l’Afrique du Sud. L’Égypte est la troisième équipe de la poule, lauréate en 1997. La quatrième équipe du groupe sera un pays de la zone Afrique centrale.

La dernière poule regroupe le Mali, sans doute l’une des équipes les plus importantes de cette catégorie avec deux titres (2015 et 2017), une médaille d’argent (1997), deux médailles de bronze (1999 et 2001) et une quatrième place en 2023. Les Aiglons du Mali sont favoris pour le titre final. Ils vont affronter l’Angola, médaillée de bronze en 2019. La Côte d’Ivoire, championne en 2013, est la troisième équipe du groupe. La quatrième nation sera le deuxième pays de la zone centrale.

Cette édition est particulière, puisqu’elle verra les dix premières nations représenter l’Afrique à la prochaine Coupe du monde qui se tiendra au Qatar du 5 au 25 novembre 2025.

Futsal : Une découverte pour le Sénégal

La dernière compétition africaine est la Coupe d’Afrique des nations féminine de futsal, qualificative pour le Mondial aux Philippines (21 novembre-7 décembre 2025). Pour la première fois de son histoire, le tournoi continental de football en salle va regrouper des équipes féminines. Douze nations vont se disputer le trophée au Maroc, du 22 au 31 avril. Les Lionnes sont placées dans le groupe C aux côtés de la Tanzanie et de Madagascar. Pays hôte, le Maroc est accompagné, dans la poule A, du Cameroun et de la Namibie. La poule B est composée de l’Angola, de l’Égypte et de la Guinée. Les deux finalistes seront les représentants de l’Afrique à la prochaine Coupe du monde. Pour disputer les demi-finales, il faut terminer premier de son groupe et être le meilleur deuxième.

MAMADOU KANE