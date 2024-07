Selon le rapport du 5e recensement général de la population et de l’habitat, 2023 (RGPH-5, 2023), le taux de prévalence du handicap est évalué à 7,3 % au niveau national. Il est en légère hausse par rapport à 2013 où il était ressorti à 5,9 %, ce qui signifie que 73 Sénégalais sur 1 000 souffrent d’un handicap. La répartition selon le milieu de résidence, d’après le document, révèle que le taux de prévalence du handicap est quasi identique, quel que soit le milieu (7,27 % pour le milieu rural contre 7,30 % pour le milieu urbain).

Cependant, en valeur absolue, les effectifs sont plus importants en milieu urbain (677 771) qu’en milieu rural (577 824). Par ailleurs, la répartition par sexe montre que le handicap est plus présent chez les femmes (7,76 %) que chez les hommes (6,68%) avec un rapport de masculinité de 87 %. Il ressort de cela également qu’au niveau national, les difficultés à voir (3,9 %) et à marcher (3,3 %) sont les handicaps les plus répandus. À l’opposé, les difficultés à entendre (1,6 %), les difficultés à se souvenir ou à se concentrer (1,5 %), les difficultés à prendre soin de soi (1,2 %) et les difficultés à communiquer (1,1 %) sont observées dans une faible partie de la population.

