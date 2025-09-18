Réuni hier en Conseil, le gouvernement a accueilli ses nouveaux membres. Cette première rencontre officielle a été l’occasion pour le président de la République de rappeler ses priorités et d’exposer ses attentes.

En Conseil des ministres, hier, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est revenu sur les priorités et orientations de son gouvernement. Le chef de l’État a particulièrement insisté sur l’importance du nouveau département de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme. Il a souligné “la sauvegarde des traditions ancestrales, la valorisation de notre potentiel culturel et du savoir-faire diversifié des artisans, artistes et hommes de culture” comme piliers du Projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère.

Le président de la République a demandé au Premier ministre de “mobiliser toutes les forces vives” afin de renforcer la place de la culture dans l’Agenda national de Transformation. Au nouveau ministre de la Culture, il a donné des instructions claires : préserver le patrimoine historique, décentraliser la politique culturelle, diversifier et labelliser les industries culturelles et artisanales, et moderniser l’offre touristique.

Cette stratégie devra se traduire par des infrastructures culturelles modernes et un accompagnement renforcé des artistes, avec des financements adaptés et une communication touristique efficace. La feuille de route inclut aussi un volet formation et professionnalisation des acteurs, ainsi que la rationalisation des structures du secteur et la mise en place, à terme, d’un fonds national pour l’artisanat.

Sur le volet touristique, Diomaye Faye a insisté sur une planification concertée des implantations hôtelières, afin d’accroître les capacités d’accueil et de rendre le Sénégal plus compétitif sur les marchés internationaux. Il a également invité à revitaliser les grands sites touristiques (Petite Côte, Cap Skirring, Saloum, Gorée…), à relancer le crédit hôtelier et à réactiver le Conseil national du Tourisme et la SAPCO. Des États généraux du secteur seront organisés pour co-construire une stratégie commune, visant à créer des emplois et à exploiter pleinement le potentiel culturel et artisanal du pays, en phase avec la Vision Sénégal 2050.

Concernant les infrastructures, le président a rappelé l’importance stratégique du nouveau ministère dédié. Sous la coordination du Premier ministre, ce département devra accélérer la réalisation des projets déjà validés et financés, en respectant strictement les délais. Le chef de l’État a appelé à bâtir un secteur des BTP souverain et transparent, conforme aux exigences de professionnalisation et de patriotisme économique.

Prenant la parole, Ousmane Sonko a remercié le président pour la confiance accordée en procédant au réaménagement gouvernemental du 6 septembre. Il s’est engagé à “redoubler d’efforts” pour des résultats plus probants et a exhorté ses ministres à faire preuve de cohésion, de discrétion professionnelle, de pragmatisme et de proximité avec les citoyens. La transparence et la rigueur devront guider l’action gouvernementale, a-t-il martelé, annonçant des contrôles réguliers pour veiller au respect de ces principes.

Le Premier ministre a également appelé son équipe à soutenir activement le comité chargé de la mise en œuvre du plan de redressement économique, en apportant des réponses rapides et en s’impliquant pleinement dans ses travaux. Il attend du gouvernement “une dynamique nouvelle” marquée par une exécution efficace des décisions, une appropriation renforcée des projets et une organisation exemplaire pour transformer les ambitions en résultats concrets.