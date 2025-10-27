Quelques semaines après sa victoire historique qui a mis fin au long règne d'Augustin Senghor, le nouveau patron de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Abdoulaye Fall, concrétise sa promesse de renouveau par une restructuration qui a conduit à la nomination d'Abdoulaye Seydou Sow au poste stratégique de Secrétaire Général.

Abdoulaye Fall s'entoure de ses hommes de confiance avec le parachutage de l'ancien ministre Abdoulaye Seydou Sow au secrétariat général de la FSF. Cette désignation tout sauf anodine, marque l'ascension d'un homme qui fut un pilier de la campagne victorieuse d'Abdoulaye Fall. Abdoulaye Seydou Sow, ancien Vice-Président de l'instance et ex-dirigeant de la Ligue de Football Amateur (LFA) pendant huit ans, fait un retour au premier plan. Bien qu'il ait eu des ambitions pour la Ligue professionnelle, c'est finalement à la tête de l'administration fédérale qu'il retrouve un rôle central.

En confiant le Secrétariat Général à Abdoulaye Seydou Sow, Abdoulaye Fall envoie un message clair : le nouveau Comité Exécutif entend s'appuyer sur l'expérience institutionnelle et la connaissance du terrain pour mener à bien sa feuille de route, baptisée "PRAXIS". Le Secrétaire Général est désormais chargé de la coordination opérationnelle et de la mise en œuvre de la politique fédérale. Il s’agira aussi de rationaliser la gouvernance interne et d’améliorer l'efficacité administrative. Mais aussi d’harmoniser les relations entre la FSF et ses différentes ligues et composantes et de transformer les ambitions de la nouvelle présidence en actions concrètes et mesurables sur le terrain.

La nomination de Sow symbolise ainsi la fusion entre la reconnaissance politique du soutien apporté durant l'élection et la logique de compétences requise pour une gestion moderne et transparente. Encore une fois, le savoir-faire de M. Sow dans le domaine du football n'est plus à démontrer.

Au-delà de l'ancien patron du Coud, notamment, M. Fall a effectué d'autres nominations. En effet, pour renforcer son dispositif de décision et s'assurer une expertise spécialisée, le Président Abdoulaye Fall a complété son équipe dirigeante lors de l'installation du nouveau Comité Exécutif. Il a nommé six conseillers, des personnalités influentes et reconnues, chargées de superviser des secteurs vitaux.

Ces nominations stratégiques visent à instaurer autour de la présidence un véritable état-major, capable de répondre avec acuité aux défis du football professionnel et amateur, et de renforcer la crédibilité du Sénégal sur la scène internationale, notamment avec l'apport de figures comme Khalilou Fadiga.

La réorganisation globale de la FSF pose les jalons d'une nouvelle ère où la performance technique et la rigueur administrative devront être les maîtres-mots pour le développement durable du football national.

La Nouvelle Équipe de Conseillers du Président Djibril Wade : Chargé des compétitions nationales, garant de la bonne tenue des championnats. Abdoulaye Fofana Seck : Responsable de la communication, pour une meilleure transparence et gestion de l'image fédérale. Khalilou Fadiga : Chargé des relations extérieures, apportant son aura pour le rayonnement international. Joe Sambou : Responsable du suivi des infrastructures, pour la modernisation et la gestion des équipements. Demba Sarr : À la coordination sécurité, essentielle pour l'organisation des matchs et la lutte contre la violence. Mayacine Mar : À la coordination du développement technique, pour la stratégie de formation et de détection des jeunes talents.

MAMADOU DIOP