Une fouille inopinée a dégénéré samedi après-midi, entraînant l’incendie de matelas et des affrontements entre détenus et surveillants. Le bilan fait état de quatre prisonniers brûlés et de trois agents blessés, tous pris en charge médicalement.

Selon la Direction générale de l’Administration pénitentiaire (DGAP), un groupe de détenus s’est farouchement opposé aux agents, allant jusqu’à incendier plusieurs matelas et à tenter de prendre le dessus sur les surveillants, alors en nette infériorité numérique, ce samedi, à la Maison d’arrêt et de correction de Thiès.

Face à cette situation explosive, les forces de sécurité pénitentiaires ont été contraintes de mettre en œuvre le dispositif de maintien de l’ordre en milieu carcéral afin de reprendre le contrôle et garantir la sécurité des détenus comme du personnel.

Le bilan fait état de quatre détenus brûlés par les flammes et de trois agents blessés par des jets de pierres. Tous ont immédiatement été pris en charge par les services médicaux de l’établissement et leur état de santé est jugé stable.

La DGAP condamne fermement ces actes de violence, tout en rappelant que la sécurité et la discipline dans les établissements pénitentiaires constituent une priorité absolue.

Elle annonce, par ailleurs, l’ouverture d’une enquête interne destinée à éclairer les circonstances précises de cet incident et à situer les responsabilités.

Dans son communiqué, l’administration pénitentiaire réaffirme enfin son engagement à maintenir l’ordre, la discipline ainsi que le respect des droits fondamentaux des détenus à travers l’ensemble du système carcéral national.

NDEYE DIALLO (THIÈS)