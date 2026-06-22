Ce sont trois événements en l’espace de deux jours qui ont été organisés par les Anciens Enfants de Troupe d’Afrique, réunis à Dakar. Si le vendredi 12 juin a eu lieu la Journée du parrain au Prytanée militaire de Saint-Louis, avec la présence d’une importante délégation d’Enfants de Troupe venus du Gabon, la matinée du samedi 13 a été consacrée à la remise officielle du récépissé de la Fédération des Anciens Enfants de Troupe, dont le 1er Congrès s’était tenu en décembre 2023 à Dakar. De même, le dîner de gala annuel des Anciens Enfants de Troupe du Sénégal a eu lieu le samedi 13 juin en présence d’une forte délégation d’anciens Enfants de Troupe venus du Congo, du Gabon et de la Côte d’Ivoire. Le président de la Fédération des Anciens Enfants de Troupe d’Afrique était l’invité d’honneur.

Une délégation de 17 anciens Enfants de Troupe du Gabon présents à la Journée du Parrain du Prytanée militaire de Saint-Louis

C’est devenu une tradition et même un pèlerinage pour les Anciens Enfants de Troupe (AET) du Gabon et les AET du Sénégal de se rendre à la Journée du Parrain du 7 juin du Prytanée militaire Charles N’Tchoréré de Saint-Louis, qui a exceptionnellement eu lieu cette année le vendredi 12 juin. Pour l’édition de cette année, c’est une délégation de 17 Anciens Enfants de Troupe du Gabon, conduite par son président Ernest Mpouoh, ancien ministre de la Défense et actuel 1er questeur du Conseil économique, social et environnemental du Gabon, qui a assisté à cette traditionnelle Journée du Parrain.

Il est à rappeler que le capitaine Charles N’TCHORÉRE, dont le Prytanée militaire porte le nom, est le 1er commandant noir du Prytanée militaire. Un parrain dont le passage a profondément marqué l’école, avec son influence et sa légende qui continuent encore d’habiter les Enfants de Troupe. Sa vie exemplaire et sa mort héroïque au combat constituent une des plus pures pages de gloire de l’épopée des troupes africaines.

L’École Militaire Préparatoire Africaine (E.M.P.A) a changé de nom en juin 1973 pour la seconde fois et se nommera Prytanée Militaire Charles N’TCHORÉRE de Saint-Louis (PMS) avec une devise : « Savoir pour mieux servir ».

À noter que lors de chaque Journée du Parrain du Prytanée militaire Charles N’Tchoréré de Saint-Louis, les Anciens Enfants de Troupe du Gabon réalisent un projet structurant pour l’école en accord avec le commandement en place.

Présentation officielle du récépissé de la Fédération des Anciens Enfants de Troupe d’Afrique

Samedi 13 juin dans la matinée, le président Ibrahima Kamara, président de l’Amicale des Anciens Enfants de Troupe du Sénégal, a procédé, en tant que Secrétaire général de la Fédération des Anciens Enfants de Troupe d’Afrique, à la présentation officielle, au président de la fédération Rémy Ayayos Ikounga du Congo, du récépissé de l’institution. C’était au siège de l’institution, à Dakar, en présence des Grands Anciens et d’Anciens Enfants de Troupe.

Prenant la parole, le président Ibrahima Kamara, secrétaire général de la Fédération des Anciens Enfants de Troupe d’Afrique, a déclaré : « La Fédération des Anciens Enfants de Troupe d'Afrique a son siège au Sénégal. Le Sénégal occupe le poste de secrétaire général et également le poste de trésorier général. J'ai pris les rênes de cette Amicale aussitôt après la naissance de cette fédération. Mais je tenais à rendre un hommage au Président Ayayos, qui s'est investi personnellement pour la mise en place de cette fédération. Donc, il s'est investi personnellement pour la naissance de cette fédération. Soyez donc remercié pour cela, Monsieur le Président. Recevez les remerciements de tous les Anciens Enfants de Troupe du Sénégal (AET), mais recevez également les remerciements de tous les Anciens Enfants de Troupe d'Afrique (…) C'est en tout cas un honneur pour nous, Amicale des Anciens Enfants de Troupe du Sénégal, de le recevoir aujourd'hui comme invité d'honneur de notre dîner de gala annuel.

En effet, dès que je lui ai envoyé la correspondance d’invitation, il a, malgré un calendrier chargé et des cérémonies déjà prévues, tenu à venir honorer l'Amicale du Sénégal. Cette rencontre, nous avons décidé de la tenir au siège de la Fédération des Anciens Enfants de Troupe d'Afrique, c'est un symbole. Nous avons tenu à la faire ici, entre Anciens Enfants de Troupe. Nous avons surtout, Monsieur le Président, tenu à la tenir en présence de nos Grands Anciens. Donc, ils sont là. Et je me dis toujours que chez nous, Anciens Enfants de Troupe (AET), nous avons des mécanismes qui ne sont écrits nulle part, et ces mécanismes, ce sont nos Grands Anciens qui les gèrent. Si aujourd'hui, l'Amicale des Anciens Enfants de Troupe est arrivée à ce stade, c'est donc grâce à nos honorables Anciens ici présents qui représentent l'ensemble des Anciens. Donc, avant peut-être de clore cette introduction, je pense qu'on va donner la parole à un des Anciens, qui va prendre la parole et venir à l'assistance, comme on dit chez nous. Parce qu'on ne peut rien faire sans les Anciens. Même si on doit voyager, ça c'est la tradition africaine, il faut laisser les Anciens tendre la main et recevoir une bénédiction. Donc, je pense que, honorables Anciens, je n'ose pas désigner un Ancien. Un Ancien se désigne peut-être pour parler au nom de tout le monde. »

Colonel Ousseynou Pouye

Prenant la parole au nom des Grands Anciens de l’Amicale du Sénégal, le colonel Ousseynou Pouye a fait une incursion dans le passé du Prytanée militaire de Saint-Louis afin d’établir une corrélation avec l’histoire de l’école et celle des Anciens Enfants de Troupe d’Afrique. « Le Prytanée militaire de Saint-Louis, sur 500 élèves, comptait à peine 80 Sénégalais et 420 étrangers. En partie, nous avons vécu cela, nous sommes arrivés en 63, 64, 65, 66. C'était un fait exprès. Nos Grands Anciens sont tous formés à Kati au Mali, à Bingerville en Côte d’Ivoire et en partie au Congo. (…) C'est dire que ce n'était pas facile. Président Ayayos (le président de la fédération des Anciens Enfants de Troupe d’Afrique), vous avez été têtu et coriace. Et on s’était tous dit à partir d’un certain moment qu’on allait faire la fédération des Anciens Enfants de Troupe d’Afrique et on l’a faite. L’accouchement n’a pas été facile. Merci pour votre pays d’avoir poussé. Le choix du nom posait problème, à l’hôtel où nous étions. Il était question de trois noms : « union », « panafricaine » et « fédération ». De même, il fallait choisir une identité visuelle, faire des arbitrages et élaborer une charte graphique pour le respect de nos couleurs et tout le reste. C’est l'infographie. Vous avez coopté quelqu’un pour cela. J’étais heureux ce jour-là. Le deuxième aspect est que le choix du siège a voulu que lors de l’Assemblée générale ce soit au Sénégal ; que la trésorerie aussi soit au Sénégal. C'est tout nous donner finalement. Ce jour-là, nous avons vu nos amis maliens, burkinabés et d’autres applaudir à bâtons rompus. Vous étiez plus heureux que nous. Nous étions heureux. Vous nous avez fait confiance trois fois. Les autres pays nous ont fait confiance. Donc pour cela, Monsieur le Président, on vous remercie énormément (…) »

Président Ibrahima Kamara

« Ce récépissé, c'est un récépissé qu'on a demandé, qui a coïncidé avec un changement de gouvernement, avec un changement de ministre. Donc tous les services étaient dans l'attente. C'est la raison pour laquelle cela a un peu duré (…) Donc là, nous allons procéder rapidement à la signature du président et à la signature du secrétaire général (…) Nous allons soumettre à votre signature le règlement financier de la Fédération des Anciens Enfants de Troupe, élaboré par le trésorier général, un règlement qui a fait l'objet d'une discussion au niveau du bureau exécutif de la Fédération. Tous les membres du bureau exécutif ont adopté ce règlement à l'unanimité. C'est un règlement qui a été élaboré par le trésorier général (…) Pour ce qui est du siège, il est ici à Dakar et la fédération va décoller. Et je pense qu'elle ne va pas décoller comme un avion, mais elle va décoller comme une fusée. Voilà. »

Président Rémy Ayayos Ikounga

« C'est avec une sincère émotion que je me retrouve parmi vous. C'est avec une sincère émotion que je me retrouve parmi vous, dans ce siège à Dakar, chez moi. Et je voudrais vous remercier pour cette cérémonie modeste, mais chargée de symboles et qui a une signification particulière. Je voulais d'abord commencer par vous remercier pour les mots très aimables que vous avez eus pour ma personne. Je voudrais ici saluer la présence active des Grands Anciens surtout. En écoutant l'Ancien, je me suis souvenu que celui qui ne voit pas loin derrière lui ne verra jamais loin devant lui. Les Anciens sont l'âme de nos associations. Nous devons les vénérer, les écouter, et tirer le plus grand profit de leur expérience.

En écoutant l'Ancien, je me suis dit, oui, j'ai devant moi une bibliothèque (…) En citant au cas par cas les qualités, les carrières des uns et des autres, je me retrouvais comme transporté à Brazzaville parmi nos Grands Anciens aussi, qui trouvent grand plaisir à nous parler de leurs histoires, de leur passé, et cela nourrit énormément, donne de la sève vivifiante à notre association. Vous avez relevé opportunément le fait notable d'avoir choisi Dakar comme siège de la Fédération et d'avoir confié les postes de secrétaire général et de trésorier au Sénégal.

Vous nous avez remerciés, mais je dirais plutôt que ces remerciements ne s'imposent pas. Ce n'est qu'une formule de politesse puisque vous le méritez énormément et cela ne peut pas être autrement. Pas seulement dans mon esprit, mais dans l'esprit de tous les autres participants à ces réunions, c'est-à-dire les autres AET d'Afrique. Parce que l'histoire doit toujours nous guider. Saint-Louis a été le Prytanée pionnier qui a essaimé dans toute l'Afrique, qui a été un modèle pour toutes les écoles qui ont été ouvertes après. L'idée de créer la Fédération des Anciens Enfants de Troupe d'Afrique dans l'esprit d'un rassemblement fraternel très ambitieux, l'idée, je disais, a été nourrie au Sénégal. Murie au Sénégal. Et le Sénégal nous l'a communiquée et, par effet de contagion, cette idée a germé dans l'esprit de tous les Anciens Enfants de Troupe (AET) d'Afrique.

Nous avions raison de confier ce poids énorme au Sénégal. La preuve, contre vents et marées, les AET sénégalais ont montré beaucoup d'opiniâtreté pour que nous aboutissions à obtenir ces documents extrêmement importants, comme on dit, des documents recteurs qui sont des instruments juridiques et comptables qui nous permettent désormais de pouvoir, pas seulement afficher, mais maintenant marcher dans notre ambition commune. C'est le moment pour moi de vous dire chaleureusement ma sincère gratitude et celle de tous les autres AET d'Afrique. Je continue à croire et plus encore aujourd'hui qu'il y ait que nous avons fait le bon choix de nous unir et dans le même esprit purement fraternel, basé sur les valeurs et les traditions communes, nous arriverons au but que nous nous sommes fixés. J'y crois et j'y crois fermement. Je dis encore aujourd'hui, plus qu'hier et autant qu'il sera possible, j'apporterai toujours, chaque fois, ma pierre à ce vaste édifice et je sais que vous en ferez autant. Je veux encore dire que je réitère ma gratitude aux Grands Anciens qui ne nous ont pas abandonnés dans ces aventures en se disant que nous avons fait notre temps, ce qui serait fâcheux. Nous nous réjouissons de votre accompagnement à tous les instants.

Nous avons notre aïeul que le Président a connu à Brazzaville, l'ancien Mouza Bakani, qui, il y a un mois, tu te le disais, a 93 ans et qui est entré à l'école en 1947. Il est de toutes nos activités et nous lui devons une vénération sans limite. Vous avez relevé une chose sur l'état de santé des Anciens, il y a beaucoup de Grands Anciens qui voudraient toujours être parmi nous, nous orienter, mais hélas, parfois les soucis de santé ne permettent plus qu'ils soient aussi actifs qu'ils auraient voulu, hélas. Mais nous devons toujours faire l'effort d'aller vers eux. D'aller vers eux. Et je pense qu'au niveau du Sénégal, je constate avec beaucoup de bonheur que cette fusion générationnelle est palpable. Et c'est aussi un de mes leitmotivs dans les autres pays africains qui sont membres de notre fédération. Il y a des fédérations qui étaient un peu comme en sommeil, mais aujourd'hui, avec la fédération, les lignes bougent, elles se réveillent (…)

Je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps, mais je vais retenir un point quand vous vous êtes adressé à nous les jeunes et surtout aux plus jeunes, en notant que vous avez dit que c'est une chance d'être AET. Je vous emboîterai le pas en disant que c'est une grâce divine de l'être et il faut mesurer la grâce de fréquenter ces écoles, comme a dit l'Ancien, des écoles pas seulement d'excellence, mais des écoles excellentes. Vous allez dans un collège où on a créé une école privée parce que vous allez faire l'informatique là-bas, il n'y a aucune racine, aucune âme. Demain, vous en sortez juste avec vos connaissances techniques, alors qu'au Prytanée, vous avez connu des valeurs, des amitiés, vous avez trouvé des Anciens et toute votre vie, vous aurez des Anciens avec qui vous marcherez de façon synodale. Maintenant, comme on dit, la jeunesse, c'est le moment d'apprendre la sagesse et la vieillesse, c'est le moment de l'appliquer, mais nous sommes dans un même bateau. Dans un même bateau. Anciens, c'est encore avec émotion et avec grand plaisir que je suis avec vous et à nous revoir ce soir, c'est tout ce que je peux dire. »

Un Dîner de Gala annuel, au profit des œuvres sociales de l’Amicale des Anciens Enfants de Troupe du Sénégal

L’édition 2026 du dîner de gala annuel des Anciens Enfants de Troupe du Sénégal a eu lieu cette année le samedi 13 juin, en présence d’une forte délégation d’Anciens Enfants de Troupe venus du Congo, du Gabon et de la Côte d’Ivoire. Le président de la Fédération des Anciens Enfants de Troupe d’Afrique était l’invité d’honneur.